¡Madoka Magica vuelve al cine! Esta es la fecha de estreno de la nueva película en México

La espera por fin tiene fecha! Los seguidores de Puella Magi Madoka Magica ya pueden marcar un día en el calendario, pues la popular franquicia japonesa regresará a las salas de cine de México y Latinoamérica con una nueva película.

Se trata de Puella Magi Madoka Magica: Walpurgisnacht Rising, una de las producciones de anime más esperadas por los seguidores de la saga. La cinta llegará a los cines de la región el próximo 1 de octubre de 2026, de acuerdo con la información compartida por Konnichiwa! y Aniplex of America.

El estreno representa un momento importante para los fans que llevan años esperando continuar la historia. Y es que han pasado más de diez años desde que la franquicia comenzó a tener presencia en las salas de cine de la región, por lo que el regreso de Madoka Kaname y sus compañeras promete convertirse en uno de los eventos de anime más llamativos del año.

Pero hay buenas noticias para quienes necesitan recordar qué pasó antes de llegar a esta nueva aventura. La historia tendrá una especie de maratón en la pantalla grande.

Madoka Magica regresará con un ciclo de películas

Antes de disfrutar Walpurgisnacht Rising, los seguidores tendrán la oportunidad de volver a ver las películas anteriores de la franquicia.

El plan es sencillo, regresar al inicio de la historia y avanzar poco a poco hasta llegar a la nueva película. Así, tanto los fans que conocen cada detalle como quienes apenas se están acercando al anime podrán entender mejor todo lo que ha ocurrido con los personajes.

El ciclo comenzará el 20 de agosto de 2026 con las películas Beginnings y Eternal. Posteriormente, el 3 de septiembre será el turno de Rebellion, una cinta fundamental para entender el camino que tomará la historia.

Finalmente, después de este recorrido, llegará el momento más esperado. Walpurgisnacht Rising se estrenará el 1 de octubre de 2026 en los cines de México y Latinoamérica.

Puella Magi Madoka Magica - Walpurgisnight Rising Konnichiwa! Distribución

De esta manera, el público tendrá varias semanas para volver a entrar en el mundo de Madoka Magica antes de descubrir el nuevo capítulo.

¿De qué trata Madoka Magica?

Desde su estreno en 2011, Puella Magi Madoka Magica consiguió diferenciarse de otras historias de chicas mágicas.

A primera vista, la historia puede parecer la de un grupo de adolescentes que reciben poderes y tienen la oportunidad de cumplir un deseo. Sin embargo, la serie rápidamente muestra que convertirse en una chica mágica tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que sus protagonistas imaginaban.

Madoka Kaname y otras jóvenes se encuentran con Kyubey, una misteriosa criatura que les ofrece la posibilidad de cumplir un deseo a cambio de convertirse en chicas mágicas.

Lo que parece una oportunidad increíble termina convirtiéndose en una historia mucho más oscura, marcada por decisiones difíciles, sacrificios y consecuencias que cambian por completo la vida de las protagonistas.

Puella Magi Madoka Magica - Walpurgisnight Rising Konnichiwa! Distribución

Ese giro fue una de las razones por las que Madoka Magica consiguió tantos seguidores y terminó convirtiéndose en una de las franquicias más reconocidas del anime contemporáneo.

¿Quién está detrás de Walpurgisnacht Rising?

La nueva película mantiene la participación de parte del equipo creativo que ha acompañado a la franquicia desde sus primeros años.

El proyecto cuenta con la participación de Magica Quartet en la historia original, mientras que Akiyuki Shimbo participa como director en jefe. Gen Urobuchi, de Nitroplus, está a cargo del guion y la diseñadora aokiume continúa vinculada al proyecto.

La animación vuelve a estar en manos de SHAFT, estudio que ha sido una pieza clave para construir la identidad visual de Madoka Magica.

La combinación de estos nombres es una de las razones por las que los seguidores esperan que Walpurgisnacht Rising conserve el estilo que hizo famosa a la saga, aunque la historia pueda llevar a sus personajes por nuevos caminos.

Estas son las fechas que debes recordar

Si quieres prepararte para el estreno de la nueva película, estas son las fechas importantes del calendario:

20 de agosto de 2026: reestreno de Beginnings y Eternal.

20 de agosto de 2026: reestreno de Beginnings y Eternal. 3 de septiembre de 2026: reestreno de Rebellion.

1 de octubre de 2026: estreno de Walpurgisnacht Rising.

Por ahora, el anuncio marca una nueva etapa para una franquicia que ha conseguido mantenerse vigente desde su debut hace más de una década.

Puella Magi Madoka Magica - Walpurgisnight Rising Konnichiwa! Distribución

Así que, si eres fan de Madoka Kaname, Homura Akemi y compañía, tendrás una cita en el cine este otoño. La historia que comenzó en 2011 está a punto de abrir un nuevo capítulo y, antes de descubrirlo, los seguidores podrán volver a vivir sus momentos más importantes en la pantalla grande.