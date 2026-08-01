¿Adrián Marcelo volverá a La Casa de los Famoso México 2026? El conductor puso una condición

La posibilidad de que Adrián Marcelo regrese a La Casa de los Famosos México 2026 volvió a tomar fuerza, pero esta vez fue el propio creador de contenido quien habló del tema. Después de varias invitaciones públicas por parte de Rosa María Noguerón, el regiomontano dejó claro que sí estaría dispuesto a regresar al famoso reality, aunque no precisamente de la manera que la producción tenía contemplada.

Durante una emisión de su podcast Hermanos de Leche, Adrián Marcelo habló sobre la posibilidad de participar nuevamente en el programa y lanzó una propuesta que difícilmente pasará desapercibida. El exhabitante de la segunda temporada aseguró que no le interesa ser uno de los panelistas que comentan lo que ocurre dentro de la casa.

Adrián Marcelo no quiere ser panelista de La Casa de los Famosos México

El creador de contenido fue bastante directo al referirse a las invitaciones que ha recibido para integrarse como panelista de esta cuarta temporada.

Para Adrián Marcelo, aceptar un viaje para aparecer unos minutos en una emisión y después compartir espacio con la conductora titular no tendría sentido. Por eso, aseguró que si la producción realmente quiere contar con él, tendría que ofrecerle la conducción del reality.

¿Tú crees que iba a tomar un vuelo para ir a hablar dos minutos y que después tenga que hablar Galilea siete? No, comentó durante su podcast.

El regiomontano incluso aseguró que él podría "rescatar" el programa desde la conducción. Su propuesta, según explicó, sería mantener una postura neutral y aprovechar su estilo para hacer preguntas más incisivas a los habitantes.

La declaración de la productora sobre Adrián Marcelo que nadie esperaba escuchar Especial

Marcelo dijo que su forma de conducir estaría basada en hacer preguntas inteligentes, intervenir cuando fuera necesario y evitar tomar partido por alguno de los participantes. Desde su perspectiva, esa sería la manera en la que podría aportar algo diferente al formato.

Rosa María Noguerón ha insistido en invitarlo

La respuesta de Adrián Marcelo llega después de varias invitaciones públicas realizadas por Rosa María Noguerón.

Antes de que comenzara la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la productora habló sobre el exhabitante y aseguró que las puertas del reality estaban abiertas para él. Incluso señaló que, desde su perspectiva, el regiomontano había formado parte de una temporada memorable y que no consideraba que hubiera incumplido las reglas del juego.

Él sabe que es parte de esta familia y que tenemos las puertas abiertas para él, habría comentado Noguerón en aquella ocasión.

Sin embargo, al no recibir una respuesta concreta, la productora volvió a hablar del tema y lanzó una nueva invitación. Esta vez, incluso mencionó que le gustaría contar con Adrián Marcelo como uno de los panelistas de la temporada.

Adrián Marcelo Instagram

Noguerón también aclaró que el creador de contenido no está vetado de Televisa ni del reality, una afirmación que volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de verlo nuevamente relacionado con el programa.

¿Adrián Marcelo estará en La Casa de los Famosos México 2026?

Por ahora, todo apunta a que el regreso de Adrián Marcelo a La Casa de los Famosos México 2026 no está confirmado.

Lo único que existe es una invitación pública de la producción y la respuesta del creador de contenido, quien dejó claro que no está interesado en ser panelista, pero sí contempla la posibilidad de conducir.

La pelota, de cierta manera, está en la cancha de la producción. Falta saber si Rosa María Noguerón y el equipo detrás del reality estarían dispuestos a tomar en cuenta la propuesta del regiomontano.

Adrián Marcelo habla sobre el Ring Royal. Especial

Mientras tanto, sus declaraciones ya generaron conversación entre los seguidores del programa. Y es que, después de la polémica que protagonizó durante su participación en la segunda temporada, un regreso de Adrián Marcelo, ahora como conductor, sería sin duda uno de los movimientos más comentados de La Casa de los Famosos México.