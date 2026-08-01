Emergencias HOY 1 de agosto en CDMX y ZMVM; accidentes, riñas y más

Este sábado 1 de agosto han sumado varias emergencias en la Ciudad de México y el perímetro de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Cae barda en Benito Juárez

Por Jonás López

Una barda perimetral se desplomó este sábado debido al reblandecimiento del terreno por la lluvia de los últimos días. Aunque no se reportaron personas lesionadas, la caída del muro también ocasionó el desplome de un zaguán en la calle Pampas, reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos.

“Atendimos el reporte por el colapso de una barda en la colonia La Moderna, en @BJAlcaldia, donde el reblandecimiento del terreno por la lluvia provocó el derrumbe del muro perimetral de una obra en construcción y el desplome del zaguán de un inmueble contiguo. No se registraron personas lesionadas”, informaron cerca de las 07:00 horas.

Detenido con mariguana

Tras un reporte de agresiones en la colonia Los Cedros, en Álvaro Obregón, policías localizaron a un hombre que llevaba lo que parecía ser un arma en la cintura. Al notar la presencia de los uniformados intentó escapar, pero fue alcanzado metros adelante.

Durante la revisión le encontraron una réplica de pistola y 10 bolsitas con aparente marihuana. El hombre, de 59 años, fue detenido y llevado ante el Ministerio Público. Además, las autoridades informaron que contaba con antecedentes por robo, violación y homicidio.

El detenido

Muere por riña en Portales

Un hombre de la tercera edad murió luego de bajar de un taxi por aplicación en calles de la colonia San Simón Ticumac, en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con el conductor, el pasajero se molestó al darse cuenta de que no estaba en el destino correcto y comenzó a agredirlo verbal y físicamente.

El chofer descendió del vehículo para intentar controlar la situación, pero en ese momento el adulto mayor se desvaneció y cayó al suelo. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales y el conductor fue llevado ante el Ministerio Público para rendir su declaración y esclarecer lo ocurrido.

Algunas fuentes señalan que el conductor de taxi de aplicación tenía en sus manos un táser con el que presuntamente le propinó varias descargas eléctricas. Al parecer, la causa de la muerte fue un infarto fulminante.