Lluvia golpea a Iztacalco con lluvia y granizada

La lluvia con granizo y tormenta eléctrica que cayó la tarde y noche de este sábado, golpeó con mayor intensidad en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa.

Para las 19:30 horas, una lluvia intensa se registraba en la zona de Eje Central Lázaro Cárdenas e Insurgente Norte, en Gustavo A. Madero, en donde ya se habían acumulado 32 milímetros de lluvia, equivalentes a 32 litros por metro cuadrado.

Mientras que en la colonia Granjas México, en Iztacalco, eran 28.50 milímetros y en la López Mateos, en Venustiano Carranza, 22.25.

En Iztacalco se registraron granizadas que tapizaron algunas calles y sitios como el Foro Sol y Río Churubusco.

La Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantenía la Alerta Naranja por lluvia fuerte en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.