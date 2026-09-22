Ariel entregará Medalla Salvador Toscano a Óscar Menéndez, director de México Bárbaro

Después de cinco años de no entregarse, la Medalla Salvador Toscano volverá el próximo 3 de octubre a la ceremonia del Ariel. Su recuperación coloca nuevamente en el centro una tradición del cine mexicano: conservar en imágenes aquello que ocurre en el país y que, con el paso del tiempo, puede convertirse en parte de su memoria.

“Estamos aquí para recuperar una tradición”, dijo Alejandra Moreno Toscano, de la Fundación Carmen Toscano, durante la entrega de la distinción a Óscar Menéndez.

La medalla lleva el nombre del ingeniero Salvador Toscano, uno de los pioneros del cine en México, cuya cámara registró acontecimientos de su época sin saber todavía el lugar que esas imágenes ocuparían en la historia. Para Moreno Toscano, esa forma de observar el presente mantiene vigencia incluso con las herramientas actuales.

Es muy importante representar toda la tradición de nuestro país, esas maneras de explicar, interpretar y recuperar nuestra propia memoria histórica, eso es lo que hace México. Ahora también con las nuevas tecnologías”, aseguró.

La recuperación de la presea coincide con la elección de Menéndez como galardonado. Su trayectoria está ligada al ejercicio de registrar procesos sociales y políticos del país desde el documental.

Menéndez perteneció a la generación que atravesó el movimiento de 1968 y posteriormente participó en proyectos de cine documental dedicados a recuperar acontecimientos de la historia mexicana, particularmente de muchas culturas y movimientos indígenas.

Oscar Menéndez Zavala estuvo presente en la conferencia que oficializó la próxima entrega de la presea. Salomón Ramírez

En los años 70, junto con otros cineastas, fundó una cooperativa de documentalistas que llevó el nombre de Salvador Toscano, a quien consideraban una figura fundamental para quienes trabajaban en el género.

Moreno Toscano situó la entrega dentro de esa continuidad entre quienes comenzaron a registrar el país en el siglo XX y quienes continuaron haciéndolo frente a los movimientos sociales que marcaron las décadas siguientes.

Hoy es muy interesante que la recuperación de esta medalla sea entregada a Óscar Menéndez, parte de la generación que se hizo en el 68, que vio a México pasar de la pluralidad a un proceso de recomposición una y otra vez. Detrás de los movimientos sociales, Óscar registró esa historia del siglo XX, nos da la seguridad de que lo seguiremos haciendo”, expresó.

En su intervención, Menéndez habló de la necesidad de mantener vivo el vínculo entre el documental y la historia. Recordó que la cooperativa Salvador Toscano formó parte de un esfuerzo por producir películas sobre la historia de México desde fuera de los circuitos tradicionales de la industria.

Realizamos documentales con el espíritu de siempre considerar eventos históricos de nuestro país. O sea, seguimos haciendo documentales con la misma pureza que nos demostró el maestro Toscano. Desde 1980 logramos consolidar organizaciones que nos permitieron llegar a todo el mundo desde el ámbito independiente y esta medalla permite que la gente siga conociendo nuestro trabajo”, comentó el cineasta en la conferencia.

La historia personal de Menéndez quedó atravesada por otros procesos políticos de América Latina. Durante su discurso recordó a cineastas como Walter Reuter, Santiago Álvarez, Marta Rodríguez, Carlos Velo y Renzo Rossellini, así como al uruguayo Danilo Trelles, promotor del cine latinoamericano y asesor de Salvador Allende.

Con Lucia Gajá, en la Cineteca Nacional. Salomón Ramírez

Trelles, contó Menéndez, lo invitó a viajar a Chile para colaborar durante el gobierno de Allende. Permaneció un año en el país y posteriormente tuvo que salir después del golpe de Estado de 1973.

Danilo Trelles me dijo: ‘Ven con nosotros a Chile porque soy el asesor de Allende y quiero que nos apoyes, porque gente como tú necesitamos allá’. Y claro que fui. Estuve un año en Chile y, claro, me salvé de milagro después del golpe. En fin, pues historias tenemos y estamos todavía por acá dando lata”, recordó.

Para Daniel Hidalgo, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), reconocer a Menéndez mediante una medalla y no únicamente por una obra concreta permite observar el cine desde otra escala: la de una vida dedicada a registrar distintas épocas.

“Una trayectoria no es sólo la suma de las historias, es de sus propias historias y la manera en que su trabajo construye nuestra memoria cinematográfica”, sostuvo Hidalgo.

La Medalla Salvador Toscano volverá ahora a acompañar cada año la ceremonia del Ariel. La Academia reconoce con sus premios las películas que forman el cine mexicano del presente; la distinción recuperada mira también hacia las imágenes y los cineastas que hicieron posible esa memoria.

La Academia celebra cada año el cine que estamos haciendo hoy y la medalla nos recuerda el camino que nos hizo llegar hasta aquí. Es importante celebrar el presente y recordar su memoria”, señaló Hidalgo.

Entre los asistentes al acto estuvo también Marina Stavenhagen, directora de la Cineteca Nacional, donde se dio el anuncio del regreso de este galardón. Cinco años después de haber desaparecido de la ceremonia, la medalla recupera su lugar con una idea que estuvo presente desde el nombre de

Platicamos con el documentalista saliendo de la presentación. Salomón Ramírez

Toscano: registrar lo que ocurre mientras ocurre, conservar esas imágenes y dejar que el tiempo termine de revelar qué parte de ellas contará la historia del cine mexicano.