¿A qué hora se estrena ‘Malcolm, la vida sigue siendo injusta’? Te decimos dónde verla

Tras dos décadas de peticiones incansables, teorías en foros de internet y un Bryan Cranston que nunca dejó de alimentar la esperanza, hoy podemos confirmarte la hora y dónde ver la nueva temporada de Malcolm el de en medio.

La serie de televisión, bajo el título Malcolm, la vida sigue siendo injusta, es un golpe de nostalgia para la generación que creció viendo a Dewey hablar con moscas; es un evento cultural que busca responder qué fue de la familia Wilkerson en un mundo dominado por las redes sociales y la economía moderna.

El elenco original está de vuelta, encabezado por Bryan Cranston y Frankie Muniz (aunque con algunas ausencias), y podremos ver si Malcolm logró ser el genio que todos esperaban…

Antes de que empieces a cantar "Yes, no, maybe, I don't know...", te decimos a qué hora y dónde ver la nueva temporada de Malcolm, la vida sigue siendo injusta. Porque, admitámoslo, después de esperar 20 años, lo último que quieres es que la vida sea injusta contigo el día del estreno.

Estreno nueva temporada de Malcolm el de en medio Disney Plus

¿Dónde se podrá ver Malcolm, la vida sigue siendo injusta?

Aunque la serie original ha pasado por diversas manos, los derechos de distribución para este nuevo capítulo han seguido un camino muy específico.

Desde la adquisición de Fox por parte de Disney, la casa del ratón se convirtió en la guardiana legal de los Wilkerson. Por lo que lo nuevo de Malcolm el de en medio, estará disponible de manera exclusiva en el catálogo de Disney Plus, bajo el sello de Hulu.

Las siete temporadas ya residen ahí, así que bien podrías hacer un maratón antes dele estreno.

¿A qué hora se estrena Malcolm, la vida sigue siendo injusta?

La nueva temporada de Malcolm está programada para seguir la lógica de lanzamientos globales de la plataforma, es decir, un horario entre las 12 y las 2 de la mañana (hora del centro de México).

Estreno nueva temporada de Malcolm el de en medio Disney Plus

¿Cuántos episodios tendrá Malcolm, la vida sigue siendo injusta?

La serie contará solo con 4 episodios, con una duración aproximada de media hora.

¿Podrá verse en televisión abierta en México?

En México, la relación de Malcolm con la televisión abierta es casi sagrada; durante años, fue el programa de las 7 de la noche que unía a las familias frente al televisor. Sin embargo, para este nuevo lanzamiento, las reglas han cambiado.

Debido a los contratos de exclusividad de streaming, es poco probable que veamos la nueva temporada en televisión abierta de forma inmediata. No obstante, no se descarta que tras una ventana de tiempo en digital, podamos ver a Hal de regreso en la señal abierta, aunque por ahora, la suscripción a Disney+ es tu único boleto de entrada.

Estreno nueva temporada de Malcolm el de en medio Disney Plus

¿De qué tratará Malcolm, la vida sigue siendo injusta?

No se trata de un simple reboot con actores nuevos, sino de una continuación con el elenco original. La premisa central gira en torno a una reunión familiar que, como era de esperarse, sale terriblemente mal.

Según filtraciones, Malcolm ahora es un adulto frustrado que, a pesar de su coeficiente intelectual, se encuentra atrapado en un trabajo que odia, lidiando con la carga de ser "el especial".

Reese, por su parte, habría llevado su talento culinario a un nivel inesperado; Dewey sigue siendo el personaje más enigmático, probablemente alejado del caos familiar gracias a su talento musical, pero obligado a volver por un evento importante: el aniversario o jubilación de Hal y Lois.

Bryan Cranston y Jane Kaczmarek retoman sus roles, y según los avances, la química sigue intacta. Lois sigue siendo la fuerza imparable de la naturaleza que mantiene a todos a raya, mientras que Hal sigue siendo el hombre soñador y propenso a las obsesiones absurdas.

El gran misterio sigue siendo Francis, de quien se dice que ahora es el más "normal" de todos, lo que irónicamente lo aleja del resto de sus hermanos.