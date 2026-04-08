Bryan Cranston cuenta por qué Erik Per Sullivan dijo no al regreso de 'Malcolm el de en medio'

Malcolm el de en medio está de regreso y dentro de poco se estrenará una nueva temporada en donde veremos a los actores que participaron en esta icónica serie, a excepción de Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey.

Aunque es una noticia que se sabe desde hace un tiempo, muchos aún se preguntan la razón por la que el actor rechazó aparecer en el regreso de la serie de los 2000’s que marcó a toda una generación.

Erik Per Sullivan. Especial

Se sabe que Erik Per Sullivan incluso habría rechazado una gran oferta para aparecer en la serie, pero el actor le dio prioridad a su vida académica, además que desde hace varios años está alejado del espectáculo y la actuación.

Bryan Cranston habla de Erik Per Sullivan

La noche de este 7 de abril en Nueva York se realizó la premiere de la nueva temporada de Malcolm el de en medio en donde Bryan Cranston fue interrogado sobre la ausencia de Erik Per Sullivan.

Erik Per Sullivan rechazó una gran suma de dinero Especial

En entrevista con Variety, el actor comentó que tuvo la oportunidad de hablar con Erik cuando le dieron a conocer que no aparecería en la serie.

“Amo a ese chico, bueno, es un hombre adulto, pero siempre será un chico para mí y de hecho tuve una gran conversación”.

Foto: AFP

Bryan Cranston relató que habló con Erik Per Sullivan, quien mencionó que estaba feliz por sus excompañeros de reparto al saber que realizarían una nueva temporada de Malcolm el de en medio.

“Hablé con él y Linwood me dijo que él no quería hacerlo y to dije: ‘Erik, esto va a ser divertido’ y me dice: ‘Sí, estoy muy feliz por todos ustedes’ y le dije: ‘¿De verdad no vendrás?’”.

Bryan Cranston

Cranston señaló en la entrevista que Erik Per Sullivan le explicó las razones por las que rechazó estar en la serie, ya que le aseguró que es feliz estudiando y por el momento no está en sus planes regresar a la actuación.

“No es lo que dijo, no porque no podía o porque le asustaba, fue más como: ‘Estoy en otra onda. Ya no soy el actor infantil que era. Doy un adulto y me gusta la academia y estoy estudiando, me encanta ese mudo’. Entonces dije: ‘Sí, está bien’”.

PJG