Callum Turner tiene claro su siguiente paso con Dua Lipa: tener hijos

Callum Turner y Dua Lipa podrían dar un nuevo paso en su relación, ya que el actor británico reveló que desea convertirse en padre y formar una familia junto a la cantante. A casi tres meses de su boda, el intérprete habló por primera vez sobre su matrimonio y explicó cómo imagina los próximos años de su vida.

Callum Turner quiere tener hijos con Dua Lipa

Durante una entrevista con Esquire UK, Callum Turner fue cuestionado sobre sus planes a futuro. Aunque respondió con pocas palabras, dejó claro que su principal deseo es disfrutar su matrimonio y comenzar una familia.

Foto: Instagram dualipa

“Más de lo mismo. Familia”, respondió el actor cuando le preguntaron cómo se veía durante los siguientes años.

Al hablar directamente sobre la posibilidad de convertirse en padre, Turner confirmó que tener hijos forma parte de sus prioridades.

“Obviamente, sí. Tengo 36 años. Me gustaría tener una familia y criar hijos”, declaró.

Foto: @dualipa

Sus palabras llaman la atención porque es la primera ocasión en la que habla abiertamente sobre sus planes familiares desde que se casó con Dua Lipa. Aunque no mencionó cuándo buscarían tener un bebé, dejó claro que la paternidad es algo que desea vivir.

¿Cómo fue la boda de Callum Turner y Dua Lipa?

Antes de referirse a su deseo de tener hijos, Callum Turner recordó con emoción el día en que contrajo matrimonio con la cantante.

“Fue increíble. Fue el día más bonito de mi vida”, declaró el actor sobre la ceremonia, la cual describió como “bastante surrealista” debido a la atención que recibió su enlace.

La pareja contrajo matrimonio el 31 de mayo de 2026 en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres. IG

La reacción de las personas continuó después de la boda, cuando los recién casados decidieron salir a caminar.

“Fuimos al parque el día siguiente y todos los que pasaban nos decían: ‘¡Felicitaciones!’”, contó Turner.

La pareja celebró su unión civil el 31 de mayo de 2026 en el Old Marylebone Town Hall de Londres. Al evento solamente acudieron familiares y amigos cercanos.

IG

Al salir del ayuntamiento, ambos fueron fotografiados tomados de la mano. Dua Lipa vistió un traje de Schiaparelli, mientras que Callum Turner eligió uno de Ferragamo. Las imágenes no tardaron en circular por redes sociales.

Días después, el 6 de junio, realizaron una celebración más grande en la Villa Valguarnera, ubicada cerca de Palermo, en Sicilia. La fiesta se extendió durante tres días y, de acuerdo con Vanity Fair, habría costado alrededor de 1.3 millones de libras esterlinas.

Entre los invitados estuvo Sir Elton John, quien interpretó en vivo “Your Song” como un detalle especial para los recién casados.

Foto: @dualipa

¿Qué ha dicho Dua Lipa sobre convertirse en madre?

Por su parte, Dua Lipa también ha hablado anteriormente sobre la posibilidad de tener hijos. Sin embargo, la cantante ha reconocido que resulta complicado establecer el momento adecuado debido a sus compromisos profesionales, especialmente por sus giras y proyectos musicales.

“Es como la pregunta constante de cuándo habrá un buen momento, cómo encajaría con mi trabajo y cómo funcionaría si me fuera de gira”, dijo la cantante.

Instagram: Dua Lipa

Pese a las dudas relacionadas con su carrera, la artista considera que la maternidad llegará en el momento indicado.

“Creo que es una de esas cosas que sucederán cuando tengan que suceder”, añadió.

De esta manera, ambos han mostrado interés en formar una familia, aunque por ahora no han confirmado que ya tengan planes concretos para convertirse en padres.

¿Cómo se conocieron Callum Turner y Dua Lipa?

El primer encuentro entre el actor y la cantante ocurrió de manera inesperada en el River Cafe de Londres. Ambos estaban sentados en mesas separadas y se dieron cuenta de que leían el mismo libro.

Al recordar aquella coincidencia, Dua Lipa explicó a British Vogue que sus vidas ya tenían varios puntos en común.

“Hay muchos momentos al estilo de Sliding Doors. Tenemos muchísimos amigos en común”, relató.

Su relación comenzó en enero de 2024, luego de que fueran vistos juntos tras el estreno de Masters of Air en Londres. Meses más tarde, en julio, hicieron público su romance a través de Instagram.

Dua Lipa y Callum Turner

Para junio de 2025, la cantante confirmó que se había comprometido con Turner y expresó su emoción por compartir su vida con alguien que la conoce profundamente.