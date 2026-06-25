¿Dua Lipa fue la tercera en discordia? La indirecta de Victoria Villarroel que encendió las redes

La reciente boda de Dua Lipa y el actor británico Callum Turner parecía haber cerrado un capítulo para la pareja, que desde hace meses presume una sólida relación.

Sin embargo, un video grabado tiempo atrás los colocó dentro de la polémica luego de que miles de usuarios interpretaran las declaraciones de Victoria Villarroel, expareja del actor, como una serie de indirectas dirigidas a la cantante.

Victoria Villarroel habla de su relación con Callum Turner

La polémica comenzó cuando resurgió un fragmento del pódcast Better Half, conducido por la influencer venezolana junto a Anastasia Karanikolaou. Aunque el episodio fue grabado meses antes, volvió a viralizarse poco después de que Dua Lipa compartiera las primeras imágenes de su boda celebrada en Sicilia.

La influencer habló de un exnovio británico que muchos identificaron como el actor. IG victoriavillarroel

Durante la conversación, Victoria recordó la relación que mantuvo en 2023 con un "novio británico", sin revelar en ningún momento su identidad. Sin embargo, las pistas que dio fueron suficientes para que numerosos internautas concluyeran que hablaba de Callum Turner.

¿Qué dijo Victoria Villarroel sobre Callum Turner?

La influencer explicó que, mientras estuvieron juntos, su entonces pareja le aseguraba que jamás tendría una relación con una celebridad, que evitaba por completo la atención mediática y que nunca aceptaría asistir a eventos tan exclusivos como la Met Gala.

Victoria aseguró que su expareja hacía con Dua Lipa todo lo que decía que nunca haría. IG

Lo que más llamó la atención fue que, según relató, todas esas afirmaciones quedaron en el pasado cuando el actor inició su romance con Dua Lipa. Desde que hicieron pública su relación en 2024, la pareja ha aparecido en importantes alfombras rojas, desfiles de moda, ceremonias de premios y diversos eventos internacionales, incluida la Met Gala.

Me decía que nunca saldría con alguien famoso, que no quería paparazzi ni esa exposición", recordó Villarroel durante el programa.

Aunque nunca mencionó nombres, para muchos seguidores las coincidencias resultaron demasiado evidentes.

¿Callum Turner engañó a su exnovia con Dua Lipa?

El momento que más alimentó las especulaciones ocurrió cuando Victoria aseguró que estuvo presente el día en que su expareja conoció a quien después se convertiría en su actual esposa.

Según contó, ambos cenaban en un restaurante de Londres cuando una famosa cantante llegó al lugar y comenzó la interacción que cambiaría el rumbo de la historia.

Las declaraciones crearon rumores sobre el inicio del romance entre el actor y la cantante. Instagram

La anécdota coincide con la versión que Dua Lipa había compartido anteriormente sobre cómo conoció a Callum Turner durante una cena en el restaurante The River Cafe, gracias a un grupo de amigos en común.

Esa coincidencia hizo que las redes sociales comenzaran a preguntarse si la cantante apareció cuando el actor aún salía con Victoria.

¿Qué ha dicho Dua Lipa y Callum Turner sobre las acusaciones?

Hasta el momento no existe ninguna declaración de alguno de los involucrados que confirme que hubo una infidelidad o que Dua Lipa haya intervenido en el final de aquella relación.

Una anécdota sobre una cena en Londres fortaleció las teorías de los usuarios en redes sociales. Instagram

De hecho, todo apunta a que las conclusiones provienen únicamente de las interpretaciones de los usuarios, ya que Victoria jamás mencionó directamente el nombre de Callum Turner y tampoco lo acusó de ser infiel.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en dividir opiniones. Mientras algunos internautas consideraron que el relato mostraba una faceta muy distinta del actor y cuestionaron el cambio de actitud que tuvo al iniciar una relación con una de las artistas más famosas del mundo, otros defendieron a la pareja y criticaron que el tema resurgiera justo después de su boda.

También hubo quienes señalaron que la historia simplemente demuestra que las personas pueden cambiar con el tiempo o encontrar circunstancias distintas en nuevas relaciones, sin que eso implique necesariamente una traición.

¿Quién es Victoria Villarroel?

Victoria Villarroel alcanzó la fama internacional por haber sido asistente ejecutiva de Kylie Jenner antes de convertirse en influencer y conductora de pódcast, y ha construido una importante comunidad digital en los últimos años.

Victoria Villarroel ganó popularidad internacional tras trabajar durante varios años como asistente ejecutiva de Kylie Jenner. IG victoriavillarroel

Precisamente esa popularidad hizo que sus declaraciones alcanzaran millones de reproducciones en cuestión de horas.

Por ahora, la supuesta conexión entre las palabras de Victoria Villarroel y la historia de amor de Dua Lipa y Callum Turner permanece como una teoría impulsada solo en redes, sin pruebas que confirmen que la cantante haya sido responsable del fin de aquella relación.