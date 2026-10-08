Calendario COMPLETO de episodios de VisionQuest en Disney Plus

VisionQuest está lista para llevar nuevamente a Paul Bettany al Universo Cinematográfico de Marvel. La serie llegará a Disney+ durante octubre con una estrategia de lanzamiento que permitirá ver buena parte de la temporada durante sus primeras semanas.

¿Calendario de capítulos de VisionQuest en Disney+?

VisionQuest se estrenará el miércoles 14 de octubre de 2026 en Disney+ y contará con ocho episodios. A diferencia de otras producciones de Marvel, la serie no mantendrá el mismo ritmo de lanzamiento durante toda su temporada.

Marvel Studios comenzará con tres estrenos dobles consecutivos. Esto significa que durante las primeras tres semanas los espectadores recibirán dos episodios cada miércoles, permitiendo avanzar rápidamente por la historia protagonizada por Paul Bettany.

Los primeros dos capítulos estarán disponibles desde el 14 de octubre, fecha oficial del estreno. Una semana después, el 21 de octubre, Disney+ incorporará los episodios 3 y 4 al catálogo.

La tercera entrega doble llegará el 28 de octubre con los capítulos 5 y 6. Para entonces, Marvel habrá estrenado seis de los ocho episodios que forman la temporada en apenas tres semanas.

Aquí te dejamos el calendario completo:

Episodios 1 y 2 – Miércoles 14 de octubre de 2026.

Episodios 3 y 4 – Miércoles 21 de octubre de 2026.

Episodios 5 y 6 – Miércoles 28 de octubre de 2026.

Episodio 7 – Miércoles 4 de noviembre de 2026.

Episodio 8 (final de temporada) – Miércoles 11 de noviembre de 2026.

La estrategia cambiará durante noviembre. En lugar de mantener los estrenos dobles, Disney+ lanzará individualmente los últimos dos episodios, extendiendo el desenlace de la temporada durante dos semanas adicionales.

VisionQuest, protagonizada por Paul Bettany, estrenará sus primeros dos episodios el 14 de octubre en Disney+. IG visionqueest

Cuántos capítulos tendrá VisionQuest y cuándo termina

La primera temporada de VisionQuest tendrá ocho capítulos. Seis de ellos estarán disponibles antes de terminar octubre, mientras que los dos restantes se reservarán para las primeras semanas de noviembre.

El episodio final se estrenará el 11 de noviembre de 2026 y será el encargado de concluir la temporada. De esta manera, la emisión completa de VisionQuest abarcará cinco semanas desde su llegada a Disney+.

VisionQuest llegará a Disney+ el 14 de octubre con dos episodios y continuará con estrenos semanales hasta noviembre. IG visionqueest

De qué trata VisionQuest con Paul Bettany

Además de marcar el regreso de Paul Bettany, VisionQuest retomará uno de los principales cabos pendientes que dejó WandaVision. La nueva serie seguirá a White Vision después de su desaparición durante los acontecimientos finales ocurridos en Westview.

El personaje apareció cuando S.W.O.R.D. consiguió reconstruir y reactivar el cuerpo original de Vision. Sin embargo, esta versión regresó sin los recuerdos y vínculos emocionales que habían definido previamente al personaje dentro del MCU.

Durante el enfrentamiento final de WandaVision, el Vision creado dentro de Westview consiguió desbloquear los recuerdos almacenados en White Vision, permitiéndole acceder nuevamente a diferentes momentos de su existencia antes de abandonar el lugar.

VisionQuest seguirá la historia de White Vision y estrenará sus ocho capítulos entre el 14 de octubre y el 11 de noviembre. IG visionqueest

Desde entonces, Marvel no había mostrado qué ocurrió con él. VisionQuest retomará esa historia para explorar qué significa recuperar los recuerdos de Vision sin poseer necesariamente la misma personalidad o las emociones que tenía antes de morir.

La serie tendrá como ejes la memoria, la identidad y la inteligencia artificial, mientras White Vision intenta comprender quién es después de haber sido reconstruido y recuperar información sobre su vida anterior.

VisionQuest también ha sido presentada como parte del arco iniciado con WandaVision y continuado posteriormente mediante otras producciones relacionadas con sus personajes, entre ellas Agatha All Along.

Bettany interpreta a Vision desde Avengers Age of Ultron, estrenada en 2015, aunque su participación dentro del MCU comenzó anteriormente como la voz de J.A.R.V.I.S., la inteligencia artificial utilizada por Tony Stark.