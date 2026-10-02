Retrasan rodaje de Avengers: Secret Wars hasta 2027; peligra su estreno a tiempo

El rodaje de Avengers: Secret Wars sufrió un aplazamiento significativo que amenaza su llegada a las carteleras. Diversas fuentes de la industria confirmaron que la producción de Marvel Studios pospuso su inicio de grabaciones hasta enero de 2027.

Originalmente, los planes marcaban octubre de este año como el arranque oficial del rodaje. Analistas del medio como Daniel Richtman, Alex P. y Apocalyptic Horseman señalaron el reciente ajuste en el calendario interno de la compañía.

Avengers: Doomsday mostró su primer arte conceptual. Foto: Marvel Studios

Esta modificación impacta directamente la fecha de estreno mundial fijada para el 17 de diciembre de 2027. Disney y Marvel guardan silencio sobre el tema, pero los expertos anticipan un reacomodo inminente en toda la fase final de la Saga del Multiverso.

El impacto en el calendario del UCM y Avengers: Doomsday

Mientras la incertidumbre rodea a este macro evento, los fanáticos mantienen una certeza absoluta. Avengers: Doomsday aterrizará en los cines sin contratiempos este próximo diciembre de 2026.

La primera parte de esta épica conclusión marca el esperado regreso de los hermanos Russo a la silla de directores. Ellos toman el control creativo para encauzar el rumbo de la franquicia más taquillera de la historia.

Las expectativas sobre el desempeño de Doomsday definen el margen de maniobra para el estudio. Una recepción positiva otorgará el respiro necesario para trabajar la conclusión de la saga con mayor tranquilidad durante todo 2027.

Portada del cómic de Secret Wars. Foto: Marvel Comics

El equipo de producción de los cineastas enfoca todos sus esfuerzos actuales en finalizar la primera entrega. La logística de coordinar a decenas de estrellas de Hollywood exige una precisión absoluta en cada llamado al set.

Cualquier movimiento en la agenda de los protagonistas genera un efecto dominó incalculable. Los actores firman contratos con años de anticipación, por lo que renegociar fechas de filmación representa un desafío gigantesco para los ejecutivos.

Las promesas de Kevin Feige para el cierre de la saga

La culminación de esta etapa genera niveles de anticipación sin precedentes entre la comunidad geek. Kevin Feige, presidente del estudio, adelantó recientemente la inclusión de crossovers de ensueño en la pantalla grande.

El material de origen establece una vara altísima para los guionistas de la adaptación cinematográfica. En los cómics originales, la historia arranca por la intervención directa de una deidad conocida como el Beyonder.

El Beyonder aparecería en Avengers: Secret Wars. Foto: Marvel Comics

Esta entidad cósmica secuestra a los héroes y villanos más grandes del universo. Posteriormente, los obliga a combatir a muerte en un planeta artificial creado a partir de fragmentos de diferentes mundos destruidos.

El Universo Cinematográfico de Marvel tomará sus propias libertades creativas para adaptar este gigantesco arco narrativo. El estudio acostumbra modificar elementos clave para sorprender incluso a los lectores más asiduos de las historietas impresas.

Avengers: Secret Wars tendrá muchas sorpresas para los fans. Foto: Marvel Studios

Los fanáticos exigen ver la interacción definitiva entre personajes clásicos y las nuevas alineaciones de superhéroes. La posibilidad de reunir a figuras de distintas épocas fílmicas eleva el nivel de presión sobre el corte final de la cinta.

El tiempo adicional de preproducción servirá para afinar los detalles de un guion extremadamente complejo. La maquinaria hollywoodense no perdona errores en proyectos con presupuestos que superan los cientos de millones de dólares.