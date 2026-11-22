Walker Scobell, protagonista de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, dio nuevas pistas sobre el futuro de la serie de Disney+ y aseguró que el elenco regresará para una próxima temporada, aunque la plataforma todavía no ha anunciado oficialmente su renovación.

El actor de 17 años habló sobre la posibilidad de continuar con la adaptación de los libros de Rick Riordan durante una entrevista en el Empire State Building, en Nueva York, con motivo del estreno de la tercera temporada, que llegó a Disney+ el pasado 20 de noviembre.

Walker Scobell habla sobre la cuarta temporada de 'Percy Jackson'

Durante la conversación, Scobell explicó que le resulta complicado ver las producciones en las que participa, debido a que suele prestar demasiada atención a su propia actuación. Sin embargo, al hablar de Percy Jackson, hizo un comentario que llamó la atención sobre el futuro de la serie.

“Digamos que no tenemos otra temporada. Me vería todos los episodios de Percy Jackson de una sentada, solo para disfrutarlos. Pero como sé que regresaremos la próxima temporada, no puedo hacerlo”, comentó el actor.

Sus palabras apuntan a que podría haber planes para continuar con la historia, aunque Disney+ no ha confirmado una cuarta entrega ni ha anunciado fechas para su posible producción. La tercera temporada comenzó a transmitirse apenas el viernes 20 de noviembre.

Waker Scobell es Percy Jackson Instagram

Scobell ya había hablado sobre el tema en una entrevista con The Direct, publicada el 19 de noviembre, en la que explicó que las renovaciones de la serie no siempre se han anunciado con anticipación y pidió a los seguidores no preocuparse por la falta de noticias.

“No dieron luz verde a la segunda temporada hasta después del estreno de la primera. Creo que mucha gente lo olvida, porque algunos están entrando en pánico por la falta de renovación”, comentó el actor, quien también reconoció que todavía existía incertidumbre sobre el futuro de la producción.

¿De qué trataría la cuarta temporada de 'Percy Jackson'?

De recibir la aprobación de Disney+, la cuarta temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo podría adaptar La batalla del laberinto, el cuarto libro de la saga original de Rick Riordan, publicada entre 2005 y 2009.

En esta historia, Percy y sus amigos descubren que las fuerzas del titán Cronos buscan aprovechar un antiguo laberinto construido por Dédalo para llegar al Campamento Mestizo. Los protagonistas deben adentrarse en sus pasadizos mientras intentan impedir que sus enemigos encuentren una entrada.

La adaptación televisiva ha seguido el orden de los libros, dedicando cada temporada a una de las novelas. La primera abordó El ladrón del rayo, la segunda El mar de los monstruos y la tercera desarrolla los acontecimientos de La maldición del titán.

Rick Riordan también se pronunció sobre la posibilidad de una cuarta o quinta temporada y señaló que, a su parecer, la decisión podría depender de las cifras de audiencia que consiga la tercera entrega, según declaraciones citadas por The Direct.

¿Cuándo salen los nuevos capítulos de 'Percy Jackson'?

La tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo se estrenó el 20 de noviembre de 2026 con dos episodios disponibles en Disney+. La producción contará con ocho capítulos, que se publicarán en entregas dobles cada semana hasta el 11 de diciembre.

Los nuevos episodios siguen a Percy Jackson, interpretado por Walker Scobell, durante una misión para rescatar a Annabeth Chase, personaje de Leah Sava' Jeffries, después de que sea capturada por las fuerzas de Cronos.

En esta temporada también regresan Aryan Simhadri como Grover Underwood y Charlie Bushnell como Luke Castellan, mientras que se incorporan actores como Dafne Keen, Kate McKinnon y Ming-Na Wen, quienes interpretan a distintas figuras de la mitología griega.

bgpa