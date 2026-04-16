¡Melanie Martinez regresa de nuevo a México!; este día puedes comprar tus boletos para sus conciertos

Melanie Martinez hace unas semanas estuvo en México para dar varios conciertos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la CDMX y ahora la cantante anunció un nuevo show con el que regresa a tierras mexicanas.

Esta mañana se dio a conocer que la cantante estadounidense estará de nuevo en México, con lo que este 2026 visitará por segunda vez nuestro país.

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¿Cuándo y dónde se presentará Melanie Martinez en México?

Como te lo adelantábamos, Melanie Martinez llegará por segunda ocasión a México este 2026.

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La famosa traerá su gira "Hades: The Sacrifice". Aparta la fecha porque Melanie Martinez se presentará el próximo 6 de agosto en la Arena Monterrey en Monterrey.

Además, dará un show el 8 de agosto en el Palacio de los Deportes en CDMX.

¿Cuándo será la preventa de boletos para Melanie Martinez en México?

Si quieres asistir a alguno de los conciertos que Melanie Martinez dará en México, te contamos que la preventa comenzará el próximo 23 de abril en Ticketmaster para la fecha de CDMX y en Superboletos para el concierto de Monterrey.

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La preventa en Ticketmaster será para aquellos que tengan una tarjeta de crédito o débito de Banamex.

Pero si no cuentas con una de estas tarjetas, en la venta general podrás adquirir tus boletos con cualquier plástico. Toma en cuenta que esta venta se realizará el 24 de abril a las 12:00 PM en Ticketmaster y Superboletos.

Hasta el momento se desconocen los precios de los boletos, pero se espera se revelen días antes de que comience la preventa.

Lo que sí se sabe es que en la venta de boletos también podrás adquirir paquetes VIP, que tendrán algunos beneficios como ser de los primeros en entrar al recinto, un boleto en zona general, así como la oportunidad de comprar mercancía oficial antes de que se abran las puertas.

PJG