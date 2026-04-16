¡De Neza a San Lázaro! El Bogueto lanza propuesta en la Cámara de Diputados

La escena del reguetón mexicano rompió con lo habitual. Entre legisladores, especialistas y activistas, una figura de este genero musical tomó la palabra en un espacio donde pocas veces se escucha a la cultura urbana de forma directa.

La llegada de El Bogueto a la Cámara de Diputados colocó sobre la mesa una conversación incómoda, pero necesaria: cómo conectar con los jóvenes cuando se habla de adicciones.

Su presencia no pasó desapercibida. Generó aplausos, críticas y una discusión que se extendió a redes sociales sobre el papel de los artistas en temas de salud pública.

¿Por qué El Bogueto estuvo en la Cámara de Diputados? Esto dijo sobre adicciones y jóvenes IG

¿Por qué El Bogueto estuvo en la Cámara de Diputados?

La visita de Armando Toledo Rosas, conocido como “El Bogueto”, ocurrió el 15 de abril de 2026, en el marco del foro “La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México”, realizado en San Lázaro.

El encuentro reunió a legisladores, activistas y figuras públicas del ámbito artístico, deportivo y social. El objetivo consistió en visibilizar el consumo de sustancias en el país y reconocer el trabajo de quienes participan en procesos de rehabilitación.

La participación del cantante se dio a conocer a través de redes sociales por la diputada federal María Rosete, representante de la alcaldía Cuauhtémoc, así como por Aarón Silva, director de clínicas especializadas en adicciones.

En ese contexto, la invitación respondió a un criterio claro: su influencia entre jóvenes. Los organizadores buscaron acercar el mensaje de prevención a audiencias que no suelen conectar con discursos institucionales.

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¿De qué se trató el foro sobre adicciones en San Lázaro?

El foro congregó a integrantes de centros de rehabilitación, organizaciones civiles y personas en proceso de recuperación, quienes compartieron testimonios sobre su experiencia.

Entre los participantes destacaron Giovanni Madrigal, conocido como “El Padrino Huevo”, y Alejandro G. Buenrostro León, artista y fundador del Centro de Rehabilitación Amor al Adicto Difícil y Reincidente en Mazatlán.

Durante el encuentro, los asistentes subrayaron que hablar de adicciones implica "atender una problemática de vida o muerte". También destacaron que los centros de internamiento pueden marcar una diferencia en la recuperación de miles de personas.

La inclusión de figuras públicas formó parte de una estrategia para amplificar los mensajes de prevención. En sectores jóvenes, el consumo de contenido digital y musical tiene un peso considerable, por lo que el uso de referentes culturales busca generar mayor alcance.

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La propuesta del reguetonero en el foro contra las adicciones

Más allá de su presencia simbólica, El Bogueto presentó una propuesta concreta: instalar estudios de grabación musical en centros de rehabilitación.

La iniciativa plantea ofrecer a jóvenes una alternativa creativa que permita canalizar emociones y construir un proyecto de vida a través de la música. El cantante explicó que este tipo de herramientas puede abrir oportunidades en contextos donde las opciones suelen ser limitadas.

Esto es para apoyar y cambiar vidas. Si yo le pude cambiar la vida a mi familia, cualquier morro que trae el hambre de salir adelante dentro de un centro de rehabilitación puede cambiar la vida a su familia.

En otro momento de su intervención, el artista hizo un comentario en tono relajado sobre la posibilidad de convertirse en “presidente municipal de Neza”, lo que provocó risas entre los asistentes.

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¿Qué dijo El Bogueto ante diputados? su historia y mensaje a jóvenes

Uno de los momentos más comentados fue su discurso ante legisladores y asistentes. El intérprete habló sobre su evolución personal y artística, y reconoció cambios en el enfoque de su música.

El cantante admitió que en el pasado sus letras abordaban temas relacionados con la violencia o conductas negativas. Sin embargo, explicó que ahora busca modificar el rumbo de su propuesta musical.

Estoy tratando de limpiar mi letra… dejar una semilla en los chamacos.

El artista también compartió su historia de crecimiento en el entorno urbano del Estado de México. Destacó que la música fue un elemento clave para salir adelante y conectar con miles de jóvenes que enfrentan contextos similares.

Polémica en redes: críticas por sus letras y su presencia en el Congreso

La participación de El Bogueto provocó reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron su presencia en un foro sobre adicciones, debido a que parte de su repertorio incluye referencias a drogas o violencia.

Otros defendieron su inclusión. Argumentaron que su cercanía con el público joven lo convierte en un canal efectivo para difundir mensajes de prevención y generar identificación con audiencias que no suelen involucrarse en este tipo de discusiones.

Detrás de la polémica también se encuentra un fenómeno cultural. Originario de Nezahualcóyotl, El Bogueto se ha consolidado como una de las figuras del llamado “reguetón mexa”, un movimiento que ha ganado presencia en plataformas digitales.

Su estilo directo y vinculado al lenguaje del barrio ha conectado con millones de oyentes. Esa misma característica explica por qué su llegada a espacios institucionales resulta relevante y, al mismo tiempo, genera debate.

Sin embargo, el cantante aclaró que no está afiliado a ningún partido político y que su participación en la Cámara de Diputados responde exclusivamente a un programa que beneficiará a los jóvenes.

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La presencia de El Bogueto en la Cámara de Diputados reflejó el cruce entre cultura urbana y agenda pública en temas de salud. Su participación formó parte de una estrategia para ampliar el alcance de los mensajes sobre adicciones, con énfasis en audiencias jóvenes.

El foro en San Lázaro reunió distintas voces sobre la rehabilitación, mientras que la intervención del cantante aportó una perspectiva centrada en la música como herramienta de cambio. Las reacciones divididas evidencian la diversidad de posturas frente al papel de los artistas en espacios institucionales y su influencia en el debate público.