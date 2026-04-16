¿Listo para pelear? Street Fighter estrena emocionante tráiler y revela su fecha de estreno

Street Fighter es uno de los videjuegos más icónicos y en 2026 dará mucho de qué hablar, ya que se estrenará una película inspirada en él. Hace apenas unas horas se reveló el tráiler de esta producción que cuenta con un elenco de lujo.

La producción, impulsada por Capcom, Paramount y Legendary, busca posicionarse como uno de los grandes estrenos del año, apostando por una mezcla de peleas espectaculares, momentos de comedia y referencias claras para los seguidores de la saga.

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A diferencia de los primeros avances, que dejaron dudas entre los fans, este nuevo tráiler ha mejorado la percepción general. Ahora se puede ver una propuesta más definida y todo lo que nos espera si veremos la película.

¿De qué trata Street Fighter?

En esta ocasión, la historia se sitúa en 1993 y sigue a Chun-Li, quien se encarga de reunir a distintos luchadores para participar en el Torneo Mundial de Guerreros. Este evento es el punto de partida para desarrollar los enfrentamientos entre personajes provenientes de diferentes partes del mundo.

Dentro de este contexto, Ryu y Ken vuelven a coincidir después de haber tomado caminos separados tiempo atrás. Ambos personajes tendrán un rol importante en la historia, ya que el tráiler deja claro que serán piezas clave en el desarrollo del conflicto principal y en la evolución de los combates.

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No es la primera vez que Street Fighter llega a la pantalla grande. En 1995 se estrenó una película basada en la franquicia que no logró convencer a gran parte del público. Desde entonces, han existido varios intentos por adaptar este universo, aunque ninguno ha alcanzado el impacto esperado.

El elenco de Street Fighter

Otro de los elementos que ha generado conversación es el reparto. La película cuenta con actores conocidos tanto en el cine como en otros ámbitos del entretenimiento. Entre ellos destacan Noah Centineo como Ken, Andrew Koji como Ryu, Callina Liang como Chun-Li y David Dastmalchian en el papel de Bison.

También se suman nombres como Cody Rhodes, Orville Peck, Jason Momoa y el rapero 50 Cent, quien dará vida a Balrog. La dirección está a cargo de Kirao Sakurai, quien ya tiene experiencia en adaptaciones de videojuegos, tras haber trabajado en Twisted Metal.

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Más allá de la historia, el adelanto destaca por su estilo. Las escenas presentan combates dinámicos y efectos visuales llamativos, acompañados de un diseño de personajes que parece inspirado directamente en los juegos. Además, se percibe un toque de humor, lo que le da un aire más ligero a la película.

¿Cuándo se estrena Street Fighter?

Aunque todavía faltan algunos meses para su estreno, la expectativa sigue creciendo. La película de Street Fighter llegará a los cines el 15 de octubre en México y todo apunta a que será uno de los lanzamientos más esperados del año.

PJG