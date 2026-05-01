Diccionario K-Pop para mamás y papás: ¿Qué es un bias, un comeback y un fanchant?

El K-pop se ha convertido en un fenómeno global y es muy probable que en casa ya hayas escuchado palabras como bias, comeback o fanchant. Si no tienes claro qué significan, no te preocupes: aquí te contamos.

Cada generación crea su propio lenguaje, y si ahora te toca entender el de los fans del K-pop, aquí te explicamos de forma sencilla estos términos clave para que sepas de qué hablan tus hijos, amigos o incluso en redes sociales.

Además, con la expectativa por el regreso de BTS en 2026, estas palabras serán cada vez más comunes, así que vale la pena tenerlas en el radar.

¿Cuál es el significado de bias?

El término bias hace referencia al integrante favorito dentro de un grupo de K-pop. Es decir, ese artista con el que conectas más, ya sea por su personalidad, talento o estilo.

Por eso es muy común escuchar entre fans la pregunta: “¿Quién es tu bias?”, una forma sencilla de conocer por quien hay mayor preferencia personal, aunque el apoyo sea para toda la banda.

Qué significa bias, comeback y fanchant en el K-pop Foto: Canva

¿Qué es un comeback en el K-pop?

En el mundo del K-pop, un comeback es el regreso de un artista o grupo tras un periodo de pausa, generalmente acompañado de nueva música, álbum o concepto visual.

Más que un simple lanzamiento, es todo un evento que incluye promoción, presentaciones y una fuerte interacción con los fans.

Un ejemplo claro es el esperado regreso de BTS en 2026, con su gira mundial titulada “BTS World Tour ‘ARIRANG’”, que ya genera gran expectativa entre el fandom.

Qué significa bias, comeback y fanchant en el K-pop Foto: Canva

¿Qué es un fanchant?

El fanchant es uno de los momentos más emocionantes dentro del K-pop. Se trata de los cánticos organizados que los fans realizan durante las canciones, de forma sincronizada.

Estos coros forman parte fundamental de la experiencia en conciertos. Para los artistas, escuchar un fanchant es una muestra directa del apoyo de sus fans, lo que convierte cada presentación en una conexión única entre el escenario y el público.

Qué significa bias, comeback y fanchant en el K-pop Foto: Canva

Si has escuchado estos términos en casa o en redes sociales y no sabías qué significaban, ahora ya tienes una guía básica para entender mejor el mundo del K-pop. Más que palabras, son parte de una cultura que une a millones de fans en todo el mundo.