¡Chingu Amiga se compromete! Rodrigo le da el anillo y revelan planes de boda

La historia de amor entre Chingu Amiga y Rodrigo Vásquez dio un paso importante. A través de redes sociales, Rodrigo compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral, donde expresó la felicidad que vivió durante el momento de la propuesta.

En su publicación, describió la experiencia como el “día más feliz de su vida”, recordando los nervios, las risas y las lágrimas que marcaron el instante en el que Sujin Kim dijo “sí”. Además, agradeció a la influencer por aceptar compartir su vida con él, dejando claro que su relación atraviesa uno de sus momentos más sólidos.

El anuncio vino acompañado de una noticia que entusiasmó aún más a los fans: la pareja planea celebrar su unión con una doble boda, una en Corea del Sur y otra en México.

El mensaje de Chingu Amiga que conmovió a sus fans

Tras la publicación de Rodrigo, Chingu Amiga también recurrió a sus redes sociales para compartir su emoción con sus seguidores, a quienes cariñosamente llama “Chingus”.

En su cuenta de Instagram, la influencer escribió un mensaje lleno de entusiasmo y espontaneidad, revelando cómo vivió el inesperado momento:

Chingus❤️❤️❤️

Quiero compartir con ustedes este momento tan hermoso y feliz de mi vidaaaaaa❤️❤️❤️❤️ Jamás imaginé que Rodri me haría esta sorpresa. Por fin!! 😂😂😂😂😂😂 Rodri me pidió manoooooo!!

Estábamos en medio de otra grabación cuando pasó😱 de repente me hizo a esperar por algo y yo estuve pensando ‘cuando empezamos la chamba’ y BOoOooOM!!!!!!!

Tenemos toda la historia en mi canal de YT para compartir todo el momento con ustedes!!!!

El mensaje no solo confirmó el compromiso, sino que también dejó ver el estilo auténtico y cercano que ha caracterizado a Sujin desde el inicio de su carrera digital.

¿Quién es Chingu Amiga?

Detrás del nombre de Chingu Amiga se encuentra Sujin Kim, una creadora de contenido que ha logrado conquistar al público mexicano gracias a su estilo cercano y divertido.

Originaria de Corea del Sur, Sujin nació el 3 de abril de 1991 y decidió mudarse a México en busca de una vida más equilibrada, tras experimentar la intensa presión laboral de su país natal.

A través de plataformas como TikTok y YouTube, comenzó a compartir videos sobre el choque cultural entre Corea y México, situaciones cotidianas y su adaptación al país, acumulando millones de seguidores.

Chingu Amiga

De Tinder al compromiso: así inició su historia

La relación entre Sujin Kim y Rodrigo Vásquez comenzó de una forma muy actual: se conocieron en Tinder, cuando ella recién llegaba a México y buscaba hacer amigos.

Rodrigo, originario de Oaxaca y radicado en Monterrey, se convirtió en un apoyo fundamental para la influencer. Con el tiempo, su conexión evolucionó hasta convertirse en una relación amorosa sólida.

Aunque él mantiene un perfil más discreto, ha aparecido en algunos contenidos de Sujin, ganándose también el cariño del público. Ella ha destacado que lo que la enamoró fue su personalidad auténtica y sencilla.

Chingu Amiga contó un poco de su vida en Corea del Sur

Una boda entre dos culturas

El compromiso no solo representa un paso importante en su vida personal, sino también una unión simbólica entre dos culturas. La pareja ya adelantó que celebrará su boda tanto en Corea del Sur como en México, lo que ha generado aún más emoción entre sus seguidores.

Con el anillo de compromiso ya entregado y planes de boda en marcha, Chingu Amiga inicia una nueva etapa que promete seguir compartiendo con su comunidad, que hoy celebra junto a ella este momento lleno de amor.

AAAT*