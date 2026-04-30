¡Un océano morado! Estos son los impresionantes fan projects para los conciertos de BTS en México

¡Los conciertos de BTS en México para mayo de 2026 están a la vuelta de la esquina! Y con ellos, los diversos fan projects que ARMY realizará para darle la bienvenida a nuestro país a RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook.

Tras una espera que pareció eterna, marcada por el servicio militar de los integrantes, el septeto más grande del planeta regresa al Estadio GNP para demostrar por qué su relación con el público mexicano es una de las más apasionadas del mundo.

Pero un concierto de k-pop no es solo un evento musical; es un ritual colectivo donde el fandom toma el protagonismo para crear una atmósfera mágica a través de los famosos fan projects.

En México, la organización de ARMY ha alcanzado niveles de profesionalismo extremo. Desde el momento en que se confirmaron las fechas, diversas "fanbases" mexicanas comenzaron a coordinarse para diseñar experiencias que dejen una huella imborrable en el corazón de los integrantes.

Estos proyectos son mucho más que simples carteles; son declaraciones de amor, gratitud y lealtad que utilizan tecnología, luces y la perfecta sincronía de miles de personas para transformar el estadio en un lienzo morado.

Fan projects para conciertos de BTS en México ChatGPT

¿Cuáles son los fan projects para los conciertos de BTS en México?

7 de mayo

Durante “SWIM”, se planea hacer una ola con las ARMY Bombs; acompañar también la canción “IDOL” con paliacates morados o rojos y agitarlos al unísono.

Con la canción “Come Over”, se planea hacer un flash en forma de estrella con ayuda del celular; así como levantar un cartel en forma de corazón con la frase “I’ll follow you” durante “Into the sun”.

En la misma canción, no olvides sostener el banner conmemorativo de la fecha entregado por las distintas fanbases.

9 de mayo

El fan project para el concierto de BTS del sábado 9 está integrado por un flash con el celular durante “SWIM”; el momento de alzar el banner conmemorativo será duranate “Come over”.

Puedes llevar también una planilla en forma de sol que coloques en tu ARMY bomb, así se iluminará el NGP durante “Into the sun”.

Fan projects para conciertos de BTS en México BTS

10 de mayo

Las diversas fanbases entregarán un banner especial para la fecha de este concierto; este mismo deberá levantarse en el discurso final del grupo, después de las dos canciones sorpresa.

Además, habrá otro momento especial titulado “Origins to Eternity”, donde el plan es iluminar el Estadio GNP con papelitos de color amarillo en la linterna del teléfono. Esto se llevará a cabo durante la canción “They don’t know about us”.

Por último, globos en forma de corazón morado, se planea mostrarlos durante la canción “Come over”.

Fan projects para conciertos de BTS en México ChatGPT

Tips extra para participar en los fan projects:

Se pide a todos los asistentes que, una vez terminados los proyectos, se aseguren de llevarse su material o depositarlo en los contenedores correspondientes.

Se recomienda no levantar carteles demasiado grandes que obstruyan la vista de las personas que están atrás.

Es crucial que ARMY sepa cuándo levantar el banner. Generalmente, las instrucciones impresas al reverso del papel indican que debe hacerse después del "encore" o durante una canción específica de despedida.

En México, se espera que el banner sea levantado durante el último bloque de discursos (los famosos ment), para que los chicos vean el mensaje mientras agradecen al público.

¿Estás preparada para cumplir con los fan projects para los conciertos de BTS en México? ¡Disfrútalos, ARMY!