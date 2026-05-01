Día del Niño: evento de Disney Jr. en CDMX para disfrutar en familia este puente

Como parte del Día del Niño, si estás buscando un plan para consentir a tus hijos y pasar un momento divertido en familia, hay un evento especial con personajes de Disney Jr. que puede ser justo lo que necesitas.

Si a tus pequeños les encantan estos personajes, esta experiencia es una excelente opción para seguir celebrando, ya sea por la conmemoración o para aprovechar el puente. Aquí te contamos todos los detalles.

Actividades del evento de Disney Jr.

Este evento está diseñado especialmente para niñas y niños, con actividades pensadas para que se diviertan al máximo.

Habrá proyección de episodios de los personajes de Disney Jr., además de que será un espacio incluyente, ya que contará con intérpretes en Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Es importante considerar que está enfocado principalmente para niños de entre 3 y 9 años. Sin embargo, al realizarse en el Parque La Mexicana, también puedes aprovechar para recorrer sus áreas verdes, hacer un picnic o andar en bicicleta. Solo recuerda cuidar el espacio y recoger la basura.

Evento de Disney Jr. en CDMX 2026: fechas, actividades y cómo asistir en Parque La Mexicana Foto: Canva

¿Cuándo es el evento de Disney Jr. en CDMX?

Si quieres asistir con tu familia, toma en cuenta que debes hacer un registro previo a través del sitio oficial: www.diadelninodjr.com.

El evento se llevará a cabo el 1 y 2 de mayo. De 11:00 a 18:00 horas. Te recomendamos consultar sus redes sociales para más información o posibles actualizaciones.

¿Dónde será el evento de Disney Jr. en CDMX?

De acuerdo con la información oficial, el evento se realizará en el anfiteatro del Parque La Mexicana, en la zona de Santa Fe.

Si planeas llegar en transporte público, puedes salir desde la estación del Metro Tacubaya y tomar una opción que te acerque (aproximadamente 50 minutos de trayecto).

También puedes apoyarte en aplicaciones como Google Maps para encontrar la mejor ruta desde tu ubicación.

Evento de Disney Jr. en CDMX 2026: fechas, actividades y cómo asistir en Parque La Mexicana Foto: Canva

Si tienes ganas de pasar tiempo de calidad en familia, este evento es una gran opción para divertirse juntos y crear recuerdos especiales con los más pequeños.