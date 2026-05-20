¡Se olvidó del escenario! SUGA de BTS realizó un maratón de 12 kilómetros antes de su concierto

SUGA de BTS llamó la atención de ARMY después de darse a conocer que participó en un maratón en San Francisco el mismo día en que ofreció un concierto junto al grupo en el estadio de Stanford. Aunque durante el espectáculo algunos asistentes notaron que el rapero tenía dificultad para moverse en ciertos momentos, la razón no estaba relacionada con una lesión sobre el escenario.

La información fue revelada días después por los propios integrantes de BTS durante una transmisión en vivo realizada tras finalizar sus presentaciones en Stanford. Ahí, RM explicó que SUGA suele correr 10 kilómetros diariamente y que decidió sumarse a la reconocida carrera Bay to Breakers luego de enterarse de que se celebraría durante su estancia en California.

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SUGA participó en el maratón Bay to Breakers antes del show de BTS

De acuerdo con lo contado por sus compañeros, el artista se levantó alrededor de las 6 de la mañana para trasladarse a San Francisco y formar parte de la carrera Bay to Breakers, un evento tradicional que reúne a miles de corredores cada año. Horas más tarde regresó a Palo Alto para prepararse para el concierto de BTS programado esa misma noche.

Tras la revelación, ARMY comenzó a revisar fotografías y videos compartidos por asistentes a la competencia y encontraron varias imágenes donde aparece el integrante de BTS entre los corredores.

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A diferencia de muchos participantes que suelen usar outfits llamativos, SUGA optó por un atuendo deportivo sencillo compuesto por ropa negra, pantalones cortos grises y una gorra azul, por lo que pasó desapercibido para la mayoría de las personas.

Los registros oficiales de la carrera muestran que el rapero, cuyo nombre real es Min Yoongi, completó los 12 kilómetros en un tiempo de 1:04:43. Además, consiguió colocarse en el puesto 1022 de la clasificación general entre todos los participantes que recorrieron el trayecto desde el Embarcadero hasta Ocean Beach.

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Fans de BTS reaccionan al esfuerzo físico del rapero

La noticia generó una ola de comentarios entre los seguidores del grupo, quienes destacaron la condición física y disciplina de SUGA. Muchos usuarios señalaron que no cualquiera podría completar una carrera de larga distancia y posteriormente subir al escenario para ofrecer un concierto de más de dos horas con intensas coreografías.

Incluso durante la prueba de sonido previa al show del domingo, algunos asistentes notaron que el cantante se estiraba de manera constante. Más tarde, durante ciertas partes del concierto, se le vio cojeando ligeramente mientras realizaba algunos movimientos de baile.

En la transmisión de Weverse realizada el 19 de mayo, los integrantes de BTS también aprovecharon para hablar sobre la personalidad de SUGA y la forma en que se compromete con todo aquello que le interesa.

Mientras convivían después del concierto, RM, V, Jimin y J-Hope comentaron que el rapero suele esforzarse al máximo en cada actividad que realiza.

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“Ya sabes cómo es. Una vez que se involucra en algo, se entrega por completo”, dijo Jimin.

Las imágenes de SUGA corriendo junto a corredores comunes rápidamente se hicieron virales en redes sociales, principalmente porque muchas personas que participaron en la carrera no tenían idea de que estaban compartiendo el recorrido con una de las figuras más reconocidas del K-pop a nivel mundial.

PJG