El plan de las ARMY para construir su propio estadio en México para BTS

Las ARMY no hay nada que no puedan hacer; no por nada en internet siempre existen los chistes de que este grupo de fans podría hasta derrocar gobiernos. Y precisamente esos comentarios cobraron más fuerza cuando las propias ARMY comenzaron a organizarse en redes sociales para construir un estadio y así recibir a BTS como se debe cuando vuelvan a visitar México.

Y es que, tras la visita de BTS a Ciudad de México, fueron varias las ARMY que se quedaron con ganas de verlos, pues la venta de boletos se agotó rápidamente entre fans y revendedores.

Este hecho las llevó a pensar que, si ellas estuvieran a cargo de la venta de boletos y del lugar donde se presentaran Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, ninguna ARMY se quedaría sin verlos en el país.

ARMY planea construir un estadio en México para el regreso de BTS Reuters

El estadio que construirían las ARMY para BTS

BTS confirmó que podría regresar a México en 2027 en un lugar mucho más grande que el Estadio GNP Seguros. Pero ¿qué pasaría si las ARMY construyeran un lugar propio para la banda?

Pues un grupo de ARMY en TikTok comenzó a organizarse para “construir” un recinto no solo para BTS, sino para todos los grupos de K-pop.

“Compramos un terreno, nos aventamos la mano de obra y el resto sin ayuda de las autoridades. Nada más pagamos los impuestos y hacemos un nuevo centro de venta; los ingresos los donamos a eventos benéficos con el nombre de BTS y hacemos nuestra propia organización de eventos. Podemos rentarlo para los demás grupos de k-pop que vengan a México y así sacamos dinero para ahorrar y hacer mejoras al estadio”, se puede leer en los comentarios del video.

Incluso en los comentarios, las ARMY empezaron a destacar que, gracias a sus carreras como arquitectas, abogadas, comunicólogas, mercadólogas y demás, podrían ayudar con la construcción del lugar, los permisos y la difusión, entre otros aspectos.

En pocas palabras, aseguraban que no necesitarían de nadie para lograr un proyecto transparente para BTS.

Cabe destacar que, al momento de esta publicación, la usuaria que creó la idea en TikTok, Meliz García Moreno, borró la publicación. En los comentarios se puede leer que eliminó el post debido a la locura que desató dicho contenido, aunque aseguró que soñar no costaba nada.

Las ARMY no hay nada que no puedan hacer Reuters

Las veces en que las ARMY se han organizado para hacer cosas

La idea de construir un estadio no es la primera iniciativa que organizan las ARMY. De hecho, son reconocidas por tener una comunidad que se apoya mutuamente y logra grandes cosas. Entre las acciones que más destacan están la coordinación de campañas de donación, iniciativas humanitarias y movimientos sociales.

El ejemplo más reciente ocurrió con la llegada de BTS a México. Al ver la poca transparencia de Ticketmaster en la venta de boletos, las ARMY se organizaron para marchar y exigir que la compra de entradas no estuviera condicionada.

Asimismo, expresaron su descontento por la reventa de boletos, llegando al punto de exponer a estafadores y revendedores en internet, inscribiéndolos a universidades o colocando sus datos en servicios de atención al cliente para que recibieran llamadas constantes.