BTS proyectará en cines concierto de gira ARIRANG por su aniversario: fecha y dónde ver

BTS consentirá a ARMY, sus fans, y de nueva cuenta transmitirá un concierto de su gira “ARIRANG” desde la ciudad de Busan, un evento que llegará a diferentes países gracias a la colaboración entre Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC.

Aunque haces semanas RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook regresaron grupo completo a los escenarios y proyectaron en cines el segundo concierto de su tour, así como uno que dieron en Japón, de nueva cuenta el grupo transmitirá un show.

BTS en concierto en México X @bts_bighit

La presentación será realizada en el Estadio Principal de los Juegos Asiáticos de Busan, lugar que tiene un significado especial para la banda y para ARMY.

¿Qué día será la transmisión del concierto de BTS y dónde se podrá ver?

La transmisión especial del concierto “ARIRANG” se llevará a cabo el sábado 13 de junio de 2026. El show será emitido en vivo desde Busan hacia salas de cine de distintas partes del mundo, permitiendo que miles de personas puedan disfrutar del regreso de BTS en pantalla grande.

Significado del nombre BTS BTS

Este concierto forma parte de la gira mundial “ARIRANG”, la cual ya se convirtió en la más extensa realizada por un artista coreano, con un total de 85 presentaciones programadas en 34 ciudades. Desde que comenzó la venta de boletos para la gira, muchas fechas se agotaron rápidamente, por lo que la opción de verlo en cines se convirtió en una alternativa importante para los seguidores que no lograron conseguir entradas.

La transmisión desde Busan será además la tercera experiencia cinematográfica de esta gira. Anteriormente se realizaron transmisiones en vivo desde Goyang y Tokio.

BTS Cortesía BigHit Music

¿Cuándo comprar boletos para ver el concierto de BTS en cines?

Los organizadores también confirmaron que la venta global de boletos para las funciones en cine comenzará el jueves 28 de mayo a través de la página oficial del evento o de los cines. En algunos países, los horarios podrían cambiar ligeramente para ajustarse a las diferentes zonas horarias.

Cabe mencionar que por ahora no hay información de que cine transmitirá el concierto ni los horarios o los precios de los boletos.

El concierto coincide con el aniversario de debut de BTS

La fecha elegida para esta transmisión no fue casualidad. El 13 de junio marca oficialmente el aniversario del debut de BTS, por lo que este regreso en Busan tendrá una carga emocional especial para la agrupación y para ARMY.

Además de celebrar su aniversario número 13, el concierto representa la primera vez que los siete integrantes compartirán nuevamente el escenario en ese recinto desde su última presentación completa antes de iniciar sus actividades relacionadas con el servicio militar.

ChatGPT

Por ese motivo, muchos seguidores consideran este evento como uno de los momentos más importantes en la historia reciente del grupo.

PJG