Bridgerton anuncia oficialmente un nuevo spinoff y esto es lo que sabemos

El universo de Bridgerton seguirá creciendo en Netflix. Mientras la plataforma trabaja en la quinta temporada de la serie, confirmó una nueva producción que recuperará a personajes conocidos para contar una historia que todavía no se ha desarrollado en pantalla.

Este jueves 8 de octubre, Netflix y Shondaland anunciaron oficialmente un nuevo spinoff de Bridgerton, que se convertirá en la segunda serie derivada de la franquicia después de La reina Carlota: Una historia de Bridgerton, estrenada en 2023.

La producción será una miniserie centrada en Violet y Edmund Bridgerton, los padres de los ocho hermanos protagonistas, y mostrará cómo comenzó su historia de amor antes de los acontecimientos de la serie original.

El proyecto todavía no tiene título oficial, pero Netflix confirmó los primeros detalles de su trama y del equipo creativo que estará a cargo de desarrollar esta nueva historia.

¿De qué tratará el nuevo spinoff de Bridgerton?

La nueva producción explorará la juventud de Violet Ledger, antes de convertirse en Lady Bridgerton, y contará cómo comenzó su relación con el vizconde Edmund Bridgerton, quien posteriormente se convertiría en su esposo.

En la serie original, Violet es una de las figuras centrales de la familia. Tras enviudar, dedica buena parte de su tiempo a acompañar a sus hijos durante sus respectivas temporadas sociales y a orientarlos en sus decisiones sentimentales.

A diferencia de otros integrantes de la aristocracia, que consideran el matrimonio una oportunidad para mejorar su posición social, Violet insiste en que sus hijos deben encontrar una pareja de la que estén enamorados.

Esta postura tiene relación con su propio matrimonio, pues en diferentes episodios ha recordado el cariño que compartía con Edmund y la vida que construyeron antes de su fallecimiento.

Aunque la historia de ambos ha sido mencionada en distintas temporadas, Netflix todavía no había explorado el inicio de su romance, por lo que la nueva miniserie permitirá conocer una etapa anterior a la formación de la familia.

La producción seguirá un formato similar al de La reina Carlota, que presentó la juventud de la monarca y los primeros años de su relación con el rey Jorge III.

Por ahora, la plataforma únicamente ha confirmado que la historia abordará los primeros años de Violet y su romance con Edmund. No se han revelado otros personajes que aparecerán en la producción.

Netflix confirmó un nuevo spin-off de Bridgerton que contará la historia de amor de Violet y Edmund, padres de la familia. IG bridgertonnetflix

¿Qué actores estarán en el nuevo spinoff de Bridgerton?

Uno de los detalles pendientes es el reparto, ya que Netflix no ha anunciado quiénes interpretarán a Violet y Edmund durante su juventud ni ha confirmado el regreso de actores que participaron en las producciones anteriores.

En Bridgerton, Ruth Gemmell interpreta a Lady Violet, personaje que ha estado presente desde la primera temporada y cuya participación ha permitido conocer algunos acontecimientos de su pasado.

Por su parte, Rupert Evans interpretó a Edmund Bridgerton durante escenas retrospectivas de la segunda temporada, cuando se abordó la muerte del vizconde y las consecuencias que tuvo para Anthony.

Sin embargo, esta no será la primera ocasión en que Netflix muestre a Violet durante sus primeros años de vida.

En La reina Carlota, la actriz Connie Jenkins-Greig interpretó al personaje cuando tenía aproximadamente 12 años y todavía vivía con sus padres, Lord y Lady Ledger.

Aquella producción también permitió conocer parte de su relación con Lady Danbury, personaje que mantiene una amistad cercana con Violet durante los acontecimientos de la serie principal.

La escritora Julia Quinn, autora de las novelas originales, también publicó el relato Violet in Bloom, dedicado a distintos momentos de la vida del personaje. Aunque la plataforma no ha anunciado que utilizará esta obra como base de la miniserie.

La juventud de Violet Bridgerton ya fue explorada en La reina Carlota, antes del anuncio del nuevo spin-off de Netflix. Netflix

¿Cuándo se estrena el nuevo spinoff de Bridgerton en Netflix?

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado la fecha de estreno del nuevo spinoff de Bridgerton. La plataforma tampoco ha informado cuántos episodios tendrá ni cuándo comenzarán las grabaciones.

Lo que sí se conoce es el equipo creativo, que estará encabezado por Shonda Rhimes, responsable de desarrollar la franquicia televisiva, y Nicholas Nardini.

Ambos participarán como guionistas, productores ejecutivos y responsables creativos de la miniserie, mientras que Tom Verica estará a cargo de la dirección y también fungirá como productor ejecutivo junto con Betsy Beers.

El anuncio no llega por sorpresa, pues Rhimes ya había expresado su interés en desarrollar una historia sobre Violet durante una entrevista concedida en marzo al pódcast Glass Half Full, conducido por Craig Melvin.

Violet Bridgerton, interpretada por Ruth Gemmell, protagonizará una nueva historia de Netflix centrada en su romance con Edmund. Netflix

En aquella conversación, la productora señaló que consideraba a la matriarca de los Bridgerton un personaje con suficiente historia para protagonizar otra producción derivada.

El nuevo proyecto se suma a los planes de Netflix para continuar la franquicia, que actualmente tiene otros dos desarrollos confirmados.

Temporada 5 de Bridgerton , centrada en Francesca Bridgerton y Michaela Stirling, cuyas grabaciones están en marcha en Londres.

Temporada 6 de Bridgerton , que ya recibió luz verde y estará dedicada a Eloise Bridgerton.

La quinta temporada contará con Hannah Dodd y Masali Baduza como protagonistas, mientras que la sexta continuará con la historia de Eloise, interpretada por Claudia Jessie.