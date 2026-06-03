'Scary Movie': El mensaje de Marlon Wayans a todos los film bros: "ríanse, no critiquen"

A 26 años de haber redefinido la sátira comercial en Hollywood a través de la primera entrega de Scary Movie, los hermanos Marlon y Shawn Wayans están de vuelta en la franquicia, motivados por el reciente auge de producciones de terror contemporáneas que, según los creadores, exigen una intervención humorística inmediata alcanzada con Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta, la sexta entrega de la saga.

Scream 5 y 6 y la nueva entrega de Halloween fueron el detonante para nosotros, sobre todo en cuanto a la estructura de dónde situar la película y convertirla en una entrega de legado. Por eso introdujimos nuevos personajes, pues queríamos involucrar a la nueva generación de espectadores.

Así que tenemos a este nuevo elenco generacional que está ahí para reemplazar a nuestros personajes. Queríamos reiniciar nuestra franquicia tal como ellos reiniciaron las suyas. Sentimos que nos dieron el modelo perfecto, y a partir de ahí, sólo fueron muchos chistes”, contó en entrevista con Excélsior Marlon Wayans, quien además de escribir y producir interpreta en la pantalla a Shorty.

Fue hace unas semanas que la actriz Anna Faris y los hermanos Marlon y Shawn Wayans visitaron nuestro país para promocionar Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta, misma que llegará a la cartelera comercial mañana para deleitar tanto a aquellos que crecieron con la saga, como a las nuevas generaciones que busquen acercarse a un humor irreverente que parodia el género del terror. Para ello, el equipo de producción convocó de nueva cuenta a Anna Faris y a Regina Hall, dos actrices clave dentro de este universo.

“Tenerlas de vuelta se sintió como una reunión de exalumnos de la preparatoria. Fue como decir: ‘Hey, es realmente bueno verte, uno olvida lo bien que la pasábamos juntos’”, apuntó Marlon.

Paramount Pictures

Respecto a cómo es que el público va a encontrar a sus personajes en esta nueva entrega, los hermanos Wayans aseguraron que se resisten al cambio y por ende la madurez aún no toca a sus puertas.

“Nadie quiere vernos cambiar. La gente quiere vernos intentar cambiar, pero aman a los personajes de los que se enamoraron en un inicio. Así que Shorty ha estado en la preparatoria durante 25 años, nunca se ha graduado y por eso todo se siente como estar en casa”, detalló el actor de 53 años.

Si bien es cierto que la franquicia tiene un público cautivo, los creadores esperan que las nuevas generaciones puedan disfrutar de esta nueva entrega que parodiará, entre otros filmes recientes, a M3GAN, Smile, Terrifier y La sustancia.

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“Me gustaría que no se queden atrapados en sus teléfonos y que sepan lo que es ir a una sala de cine, reírse y sentir lo contagiosa que es la risa cuando la compartes con el de al lado. Espero que vayan con sus amigos, que dejen los teléfonos, que no la critiquen y que sólo vayan a reír y a disfrutar”, compartió el comediante.

Los Wayans, familia conformada por Marlon, Shawn, Damon, Anthony, Keenen Ivory, Kim y Dwayne, se han posicionado en Hollywood como uno de los clanes más activos y en constante movimiento. Ante tal escenario, se le preguntó a Marlon cómo se veían hoy en día en la industria.

“A estas alturas de nuestra carrera hemos hecho muchas cosas. Hay como 200 años de experiencia en comedia acumulados en mi familia y en este punto veo a nuestra familia como una marca y como una industria. Es la marca Wayans trayendo Scary Movie, de la misma manera que trajo ¿Y dónde están las rubias?”, remató con una gran sonrisa.

La nueva entrega de esta comedia de horror llega mañana a los cines de México.