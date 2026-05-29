Quienes salgan del cine con la sensación de que todavía quedan muchas preguntas sin responder en Backrooms probablemente tengan razón. Y no es casualidad.

Según su director, Kane Parsons, la historia que llega a la pantalla grande fue concebida desde el inicio como apenas una pieza dentro de algo mucho más amplio. Por eso, mientras los fans comienzan a descubrir esta nueva adaptación, el cineasta ya habla abiertamente de futuros proyectos ambientados en el mismo universo.

¿Habrá más películas de Backrooms? Kane Parsons habla sobre su futuro A24

La película solo explora una pequeña parte de los Backrooms

A diferencia de muchas historias de terror que nacen con una trama definida, los Backrooms crecieron durante años gracias a internet.

Lo que comenzó como una imagen inquietante publicada en 2019 terminó convirtiéndose en un universo construido por miles de personas. Nuevos niveles, reglas, criaturas y teorías fueron apareciendo con el tiempo hasta formar una mitología enorme.

Por eso, para Parsons, intentar condensar todo ese material en una sola película nunca fue una opción realista.

El director explicó que desde hace tiempo imaginaba una historia más grande y que el salto al cine le permite avanzar hacia ese objetivo.

¿Habrá más películas de Backrooms? Kane Parsons habla sobre su futuro A24

¿Tendremos más películas de Backrooms?

Más que una secuela tradicional, Kane Parsons parece interesado en seguir explorando distintos rincones de este universo.

El director incluso ha mencionado que le atrae la idea de desarrollar varias historias conectadas entre sí, algo que encajaría con la naturaleza de los Backrooms, donde existen cientos de niveles y escenarios distintos.

Eso significa que futuras películas no necesariamente tendrían que repetir personajes o conflictos.

La propia estructura del universo permite contar nuevas historias desde diferentes perspectivas.

¿Habrá más películas de Backrooms? Kane Parsons habla sobre su futuro A24

Mucho más que monstruos y pasillos infinitos

Aunque gran parte de la popularidad de los Backrooms proviene de sus criaturas y espacios inquietantes, Parsons asegura que ese nunca ha sido el centro de su interés.

Para él, estas historias funcionan mejor cuando se enfocan en las personas que terminan atrapadas dentro de ese entorno extraño.

Por eso describe el proyecto como una mezcla de drama humano, suspenso y elementos sobrenaturales, más que como una simple franquicia de monstruos.

Esa visión también ayuda a entender por qué el director cree que todavía queda mucho terreno por explorar.

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Un fenómeno de internet que podría convertirse en saga cinematográfica

Pocas historias recientes han seguido un camino tan peculiar como Backrooms. Primero fue una imagen viral.

Después se convirtió en una de las creepypastas más populares de internet.

Más tarde llegaron los cortometrajes de Kane Parsons en YouTube.

Ahora, el concepto ha dado el salto a los cines y ya existe conversación sobre futuras entregas.

Mientras se conocen los resultados oficiales de taquilla, una cosa parece clara: Parsons no ve esta película como un punto final.

La considera el comienzo de algo mucho más grande.