Brad Pitt y Penélope Cruz brillan en la victoria de España sobre Bélgica en el Mundial

La victoria de la selección de España sobre Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026 atrajo los reflectores internacionales. Múltiples celebridades de la industria del entretenimiento mundial acudieron a las gradas del SoFi Stadium para presenciar el encuentro. La cercanía del recinto deportivo en Inglewood, California, con la meca del cine en Los Ángeles, facilitó la llegada de actores, músicos y creadores de contenido a los palcos.

Las cámaras de transmisión captaron desde los primeros minutos la presencia de figuras de alto calibre. Los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz lideraron la delegación de famosos que apoyaron a la escuadra ibérica. Ambos portaron orgullosamente las playeras de España durante todo el partido, festejando intensamente las acciones del cuadro europeo en el terreno de juego.

Brad Pitt viendo el España vs Bélgica. REUTERS

La indumentaria del actor ganador del Oscar captó la atención de los espectadores de inmediato. Javier Bardem lució una camiseta con el dorsal número 26, perteneciente al atacante Borja Iglesias. El propio delantero le regaló esta prenda al histrión cuando ambos coincidieron y se conocieron personalmente durante la concentración previa del equipo nacional español.

El desfile de luminarias también incluyó a grandes íconos de Hollywood ajenos al país europeo. El actor Brad Pitt observó el encuentro de futbol desde uno de los palcos principales. El protagonista de múltiples éxitos de taquilla portó una playera de la selección de Estados Unidos, demostrando su afición por el deporte internacional. El aclamado director de cine Ridley Scott también ocupó un asiento en la zona VIP del estadio californiano.

Javier Bardem y Penélope Cruz apoyando a España. REUTERS

La música y el internet presentes en las gradas

El ámbito musical contó con la representación del cantante y compositor Noel Gallagher. El exintegrante de la legendaria banda británica Oasis acudió al estadio norteamericano para disfrutar del duelo eliminatorio. Su presencia generó comentarios inmediatos entre los seguidores, especialmente tras los recientes eventos que involucraron a su familia en los medios de comunicación.

Días antes, su hermano Liam Gallagher protagonizó diversas discusiones y polémicas con aficionados mexicanos a través de las redes sociales, justo en la antesala del partido entre México e Inglaterra. A diferencia de su polémico familiar, Noel Gallagher mantiene una distancia clara con la selección de los 'Tres Leones', pues sus raíces lo vinculan emocionalmente con Irlanda, el país natal de su madre.

Noel Gallagher, vocalista de Oasis, presenció el España vs Bélgica. REUTERS

El mundo digital también figuró en las butacas del moderno inmueble de California. El popular influencer Speed apareció en la tribuna vistiendo una curiosa playera que combinaba los escudos tanto de Bélgica como de España. El joven creador de contenido optó por esta vestimenta dividida tras desatar una ola de comentarios en internet durante las semanas anteriores del torneo mundialista.

El impacto mediático del Mundial en Estados Unidos

Las plataformas digitales viralizaron previamente a Speed por una tendencia muy particular. Los usuarios lo acusaron de generar "mala suerte" a los equipos que apoyaba, ya que cada conjunto cuya camiseta vestía terminaba eliminado de la justa deportiva. Para evitar arruinar el destino de alguna de las dos escuadras europeas en esta ocasión, el estadounidense eligió no tomar partido y portó ambos emblemas.

El cruce futbolístico demostró el poder de convocatoria que posee el Mundial 2026 en territorio norteamericano. La convergencia de estrellas del cine europeo, leyendas de la actuación en Hollywood, íconos de la música británica y fenómenos de las redes sociales transformó un partido de cuartos de final en un evento de la cultura pop. Los aficionados disfrutaron del espectáculo en la cancha, mientras la prensa registró cada movimiento en los palcos.