¿No viste Obsession? Confirman la fecha de su llegada a plataformas de streaming

Universal Pictures confirmó oficialmente la fecha de estreno en streaming de la exitosa película Obsession. La aclamada cinta de terror llegará a las pantallas de los hogares en México y Latinoamérica el próximo viernes 24 de julio de 2026 a través del catálogo de la plataforma Universal+. Los espectadores en Estados Unidos disfrutarán el largometraje una semana antes, el 17 de julio, mediante el servicio digital Peacock, según la información divulgada inicialmente por el portal especializado Comicbook.

Obsession, la cinta que triunfó en taquillas. Foto: Focus Features

El prestigioso estudio de Hollywood aplazó el lanzamiento digital de la obra cinematográfica para extender su prolongada permanencia en la cartelera mundial. La decisión corporativa de los productores respondió directamente al apabullante éxito comercial registrado en las miles de salas de cine. La perturbadora película recaudó más de 400 millones de dólares a nivel global, multiplicando exponencialmente su muy modesto presupuesto inicial fijado en apenas 750 mil dólares.

El arrollador fenómeno taquillero del terror

El director Curry Barker lideró este ambicioso proyecto independiente que dominó por completo la industria cinematográfica durante la presente temporada de estrenos. El bajo costo de producción demostró con creces la enorme rentabilidad del género de terror cuando la audiencia conecta con una premisa oscura y original. Los altos ejecutivos de Universal Pictures maximizaron las jugosas ganancias en taquilla durante varios meses antes de autorizar finalmente el esperado salto al formato casero.

Obsession lanzó a la fama a Inde Navarrette. Foto: Focus Features

Las proyecciones iniciales del estudio contemplaban un estreno digital temprano para recuperar la inversión rápidamente, pero la respuesta entusiasta del público alteró todo el calendario de distribución internacional. Los fanáticos abarrotaron los complejos cinematográficos semana tras semana, obligando a los exhibidores a mantener múltiples funciones disponibles diariamente. Este auténtico fenómeno cultural consolidó a la cinta como uno de los productos de entretenimiento más rentables en la historia reciente del séptimo arte.

Una clásica historia de amor convertida en pesadilla

Los talentosos actores juveniles Michael Johnston e Inde Navarrette protagonizan esta oscura y fascinante trama que cautivó a millones de espectadores. La narrativa principal sigue de cerca los pasos de Bear, un joven desesperado por conquistar el corazón de su amor platónico de toda la vida. Para lograr su gran objetivo romántico, el protagonista adquiere un misterioso objeto sobrenatural y pide el deseo oscuro de enamorar a la inalcanzable joven llamada Nikki.

La magia negra funciona a la perfección y la muchacha corresponde inmediatamente a sus intensos sentimientos, desatando una serie de eventos verdaderamente aterradores. El idílico romance adolescente muta de forma rápida y violenta hacia una espiral de locura absoluta y terror psicológico. La protagonista femenina desarrolla una fijación totalmente enfermiza por Bear, transformándose en su sombra permanente, asfixiante y altamente letal.

El personaje de Nikki en Obsession. Foto: Universal Pictures

El ingenioso guion escrito por los creadores explora profundamente los graves peligros de la obsesión humana y las consecuencias fatales de manipular la voluntad ajena. En la pantalla, Nikki cruza absolutamente todos los límites racionales e incurre en los actos más inconcebibles para demostrar su eterna devoción y asegurar la permanencia de la relación. La tensión argumental escala minuto a minuto hasta arrinconar al asustado protagonista en su propio y retorcido deseo cumplido.

Los miles de suscriptores del servicio Universal+ en toda la región latinoamericana experimentarán esta asfixiante narrativa de horror directamente desde sus dispositivos inteligentes. La inminente llegada de la película al catálogo digital fortalece drásticamente la interesante oferta de contenido de suspenso de la compañía. La cuenta regresiva arrancó definitivamente para revivir el fuerte impacto de Obsession fuera de las oscuras y tradicionales salas de cine.