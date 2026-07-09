Ester Expósito sufre críticas en redes por falla de Mbappé, pero él responde con gol

Kylian Mbappé anotó un golazo para frenar la ola de ataques digitales dirigidos contra su pareja, la actriz española Ester Expósito. El delantero de la selección de Francia revirtió su error inicial en los Cuartos de Final del Mundial de futbol frente a Marruecos y guio a su equipo hacia la victoria.

La controversia explotó en redes sociales durante el primer tiempo del encuentro mundialista. El atacante galo falló un penal clave, situación que desató la furia de los aficionados franceses. Los usuarios apuntaron directamente contra la protagonista de Élite, culpándola por la supuesta falta de concentración del jugador en la cancha.

Ester Exposito sentada en una silla. Foto de IG: Ester Exposito

Los embates virtuales escalaron rápidamente en diversas plataformas digitales. Los seguidores del futbolista reprocharon la ausencia física de Ester Expósito en los diferentes estadios de Estados Unidos, sede actual del torneo. Los internautas calificaron esta falta de apoyo presencial como un factor negativo en el rendimiento del deportista.

La redención de Mbappé en el segundo tiempo

El panorama cambió drásticamente durante la parte complementaria del partido. Kylian Mbappé demostró su jerarquía ofensiva y marcó un gol de altísima calidad que abrió el marcador a favor del cuadro europeo. Esta anotación derribó de golpe el acoso cibernético hacia la actriz y devolvió la tranquilidad a las gradas francesas.

El encuentro concluyó con un marcador definitivo de 2-0 sobre el conjunto marroquí, sellando el pase de los galos a la siguiente ronda. Con este resultado, la escuadra europea apagó las alarmas generadas en la primera mitad. El capitán francés reafirmó su posición como el líder indiscutible del ataque.

Kylian Mbappé celebrando con los brazos abiertos. REUTERS

La relación entre el goleador y la actriz acaparó los reflectores desde días antes en la justa deportiva. Durante el choque anterior, donde Francia venció 1-0 a Paraguay, el artillero protagonizó un momento romántico. Tras anotar el tanto del triunfo, buscó una de las cámaras de transmisión y lanzó un beso a la distancia.

Los medios de comunicación y la afición interpretaron ese gesto como una clara dedicatoria amorosa para Ester Expósito. Esta acción confirmó el fuerte vínculo entre ambas figuras, mismo que resiste la enorme presión mediática que rodea a un evento global.

El camino hacia las Semifinales del Mundial

Francia aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos del planeta tras superar la dura prueba. Ahora, el combinado nacional espera conocer a su próximo rival en el torneo. El oponente saldrá del disputado cruce europeo entre las selecciones de España y Bélgica.

Un posible enfrentamiento contra la escuadra ibérica añadiría un nivel extra de intensidad a la narrativa de la pareja. Un duelo entre el país natal de la actriz y la nación que representa el delantero monopolizaría la atención de la prensa del corazón y del periodismo deportivo a escala internacional.

Kylian Mbappé junto a Ester Exposito. Foto: Grosby Group

La clasificación francesa mantiene viva la esperanza de los fotógrafos y de los miles de fanáticos. Ester Expósito todavía cuenta con los días suficientes para ajustar su agenda y viajar a territorio estadounidense. Las tribunas de las Semifinales ofrecen el escenario perfecto para su primera aparición pública en la competencia.

La dupla conformada por la estrella de la pantalla y el astro del balompié domina la conversación pública en la actualidad. Sus movimientos generan millones de reacciones diarias en internet. El mundo del espectáculo y el sector deportivo aguardan el desenlace de esta historia en la recta final del campeonato.