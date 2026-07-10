¿La hermana de Haaland? Modelo rusa impacta por su asombroso parecido con el futbolista

La pasión por el futbol no solo se vive dentro de la cancha. En redes sociales, los detalles que rodean a las grandes figuras del deporte también captan la atención de millones de personas, como ocurrió recientemente con el delantero Erling Haaland.

Esta vez, el futbolista noruego se volvió tendencia por una curiosa razón: una modelo rusa sorprendió a los usuarios de internet por el impresionante parecido físico que tiene con él, al grado de que muchos aseguran que podrían pasar por hermanos.

Modelo que se parece a Haaland

La protagonista de esta historia es Anastasia Kostromitina, una modelo originaria de Moscú, Rusia, quien compartió un video en su cuenta de Instagram donde compara su rostro con distintas fotografías del delantero.

En la publicación aparecen siete imágenes en las que recrea algunas expresiones y poses del futbolista, dejando en evidencia la similitud entre ambos. Todo fue realizado con un toque de humor, lo que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios.

Las redes reaccionan al parecido entre la modelo y el futbolista

El video no tardó en hacerse viral. La publicación acumula más de 5 millones de "Me gusta" y supera los 79 mil comentarios, donde los internautas no dejaron de señalar el increíble parecido entre ambos.

Muchos usuarios bromearon con que Anastasia podría ser la "hermana" de Haaland, mientras que otros aprovecharon para destacar la creciente popularidad del delantero, quien continúa siendo una de las figuras más comentadas del futbol internacional.

¿Quién es Anastasia Kostromitina?

Anastasia Kostromitina tiene 24 años y forma parte de la agencia Motion Models. Aunque el parecido con Erling Haaland ya era algo que había notado desde hace tiempo, en el pasado llegó a incomodarle, según declaraciones retomadas por The Sun.

Con el paso del tiempo, decidió tomar la situación con humor y ahora suele compartir videos en los que recrea fotografías y gestos del futbolista, contenido que ha conquistado a miles de seguidores.

Sin duda, la modelo se ha convertido en toda una sensación en redes sociales, mientras que Haaland continúa consolidándose como uno de los futbolistas más populares del momento.

La combinación entre la fama del delantero y el sorprendente parecido físico de Anastasia ha hecho que ambos vuelvan a ser tema de conversación entre los aficionados al futbol y los usuarios de internet.