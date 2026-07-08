¡Ya son oficiales! El inesperado debut en Instagram de Brad Pitt e Inés de Ramón

Después de casi cuatro años manteniendo su romance lejos de las redes sociales, Brad Pitt e Inés de Ramón finalmente dieron un paso que nadie esperaba: hicieron su debut oficial en Instagram.

¿Quién publicó la primera foto de Brad e Inés en Instagram?

Aunque la pareja ya había aparecido junta en alfombras rojas y eventos, nunca habían compartido una imagen de su relación en redes. Esa discreción terminó con una publicación que rápidamente se volvió viral.

La pareja apareció en fotografías previas a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. IG lauriezanoletti

Las fotografías fueron compartidas por la estilista Laurie Zanoletti, quien fue la encargada de preparar el look de Inés para asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York.

Mis amantes favoritos, @inesdrmn y Brad Pitt, para un momento increíble en Nueva York", escribió la estilista junto a la serie de imágenes en las que la pareja aparece completamente coordinada antes de dirigirse al evento.

Sin embargo, el verdadero detalle que confirmó la nueva etapa de su relación llegó poco después, cuando Inés de Ramón decidió compartir esas mismas fotografías en sus historias de Instagram.

Como fondo musical eligió "Lover", uno de los temas más románticos de Taylor Swift, acompañado por un corazón rojo, un gesto que muchos interpretaron como la primera declaración pública de amor entre ambos en redes sociales.

Laurie Zanoletti fue quien compartió las imágenes en redes sociales. IG lauriezanoletti

El look de Brad Pitt e Inés de Ramón para la boda de Taylor

Brad Pitt apostó por un clásico esmoquin negro de corte impecable con solapas de pico, camisa blanca y moño negro, un estilismo atemporal que complementó con unas gafas de sol oscuras, aportando un aire sofisticado y relajado al mismo tiempo.

Por su parte, Inés de Ramón brilló con un elegante vestido negro de inspiración vintage confeccionado con delicados detalles de encaje y transparencias.

Ambos apostaron por sofisticados looks negros para la ocasión. IG lauriezanoletti

El diseño destacaba por su escote corazón, espalda descubierta y una silueta estilizada que combinó con un peinado completamente recogido, maquillaje natural en tonos cálidos y discreta joyería.

¿Cómo inició la historia de Brad Pitt e Inés de Ramón?

El romance entre Brad Pitt e Inés de Ramón comenzó a finales de 2022, cuando fueron fotografiados juntos durante un concierto de Bono en Los Ángeles. Desde entonces, ambos optaron por mantener un perfil bajo, evitando entrevistas sobre su relación y limitando sus apariciones públicas.

La pareja mantiene una relación estable desde finales de 2022. Archivo

Con el paso del tiempo comenzaron a dejarse ver en eventos como el Festival Internacional de Cine de Venecia, el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y diversos estrenos cinematográficos, siempre mostrando una complicidad evidente, pero sin hacer declaraciones sobre su vida sentimental.

¿Quién es Inés de Ramón?

Aunque su nombre comenzó a sonar con fuerza gracias a su relación con Brad Pitt, Inés de Ramón ya tenía una sólida trayectoria profesional.

Inés de Ramón ha preferido mantener un perfil discreto pese a su fama. IG inesdrmn

La empresaria, de 33 años, ha desarrollado su carrera en el mundo de la alta joyería, colaborando con importantes firmas internacionales y desempeñando cargos directivos en compañías especializadas en piezas de lujo.

Antes de iniciar su romance con Pitt estuvo casada con Paul Wesley, conocido por su participación en la serie The Vampire Diaries. Tras concluir esa etapa, decidió continuar enfocada en su carrera, manteniendo siempre un perfil reservado frente a la prensa.