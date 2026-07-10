Alerta electoral en Morena

Las divisiones internas de Morena, que ya se observan en las 17 entidades donde se elegirá gobernante el próximo año, activaron la alerta interna en el oficialismo.

“No se escapa nadie”, me explica un senador morenista que comparte la alerta que se activó por el ambiente preelectoral que se vive entre morenistas en esas 17 entidades, pero sobre todo en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas, donde el afán de los gobernantes salientes de imponer a sus sucesores y la resistencia de otros grupos morenistas anticipan una lucha descarnada a nivel estatal, en la que las dirigencias estatales y nacional de Morena tendrán que poner en juego todo su talento político para evitar un colapso.

Chihuahua y Zacatecas son las dos primeras entidades donde los pleitos entre morenistas ya se notan a nivel nacional y pueden abrir paso a que los ciudadanos opten por algún partido de oposición.

En Zacatecas, el gobernador David Monreal está decidido a impulsar a la senadora Verónica Díaz, quien fue esposa de su hermano Luis Enrique y es madre de sus sobrinos. Incluso el propio gobernador le organizó un mitin en el Centro de Convenciones de Fresnillo, el pasado 5 de julio, donde incluso él fue orador. No resultó como pretendía, pero para la clase política local quedó en claro que el gobernador está detrás de la candidatura de su cuñada.

Para quienes conocen la política en Zacatecas no hay lugar a dudas de que un triunfo de Morena en la entidad pasa necesariamente por el apoyo de la familia Monreal, que es la que tiene la estructura electoral del estado; por eso, consideran que la única competencia real para Verónica Díaz es la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, porque ese partido tiene poder real y aunque existan pronunciamientos en favor de Ulises Mejía Haro, sus posibilidades son más mediáticas que reales, explican.

Obtener oficialmente la candidatura de Morena, sin embargo, no será un día de fiesta para Verónica Díaz, a pesar de tener el apoyo del gobernador, porque las reglas de Morena dicen que “no se permitirá que las y los dirigentes promuevan a sus familiares hasta el cuarto grado en línea directa y hasta el segundo grado por afinidad” y como esa orden no fija temporalidades, el hecho de haber sido esposa de Luis Enrique Monreal coloca a Verónica Díaz como “familiar en segundo grado por afinidad”, aun cuando ya se divorció de él.

La tensión entre los morenistas y su aliado PT en Zacatecas ya echa chispas, porque los conocedores de la grilla zacatecana alertan que el gobernador puede vetar a Mejía Haro y a Geovanna Bañuelos para lograr que Verónica Díaz sea la candidata, aunque ello pueda provocar la derrota de Morena frente a la oposición. En ese escenario el nombre del Carlos Puente, del Verde, puede cobrar fuerza.

Y en Chihuahua ya comenzó la batalla. Me explican que a Cruz Pérez Cuéllar lo impulsan desde la cúpula de poder de la alianza oficialista y, como es público, a Andrea Chávez la respalda Adán Augusto López Hernández.

Arturo Escobar, uno de los dirigentes del Verde, condicionó el apoyo a Morena en Chihuahua a que Cruz Pérez Cuéllar sea el candidato y eso enardeció a los morenistas que están con Andrea Chávez, que sacó dos promocionales hechos con IA donde pide a los morenistas que no voten por Pérez Cuéllar, al acusarlo de ser panista y que un morenista no puede respaldar a un panista; en el spot incluso se muestra a Pérez Cuéllar con una luz azul alrededor de su cuerpo, en una escenario donde sale corriendo ante el rechazo de los morenistas.

Este espacio es insuficiente para detallar lo que ocurre en el resto de las entidades donde habrá elección de la gubernatura, por ejemplo, en Quintana Roo, donde un grupo importante del PVEM advierte que si Eugenio Segura no es el candidato ellos irán por separado de Morena y eso puede ser un golpe mortal para los planes del gobierno guinda.

Pero la alerta está encendida desde ahora.