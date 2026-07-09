¿Por qué Erling Haaland ignoró a Tom Holland? El goleador de Noruega rechazó al actor

Erling Haaland, figura de la selección de Noruega en el actual Mundial, reveló el verdadero motivo por el cual ignoró una invitación a cenar del actor Tom Holland. El delantero europeo confesó que desconoció por completo la identidad del famoso protagonista de Spider-Man.

El peculiar desencuentro ocurrió durante las celebraciones exclusivas del Gran Premio de la Fórmula 1 en Mónaco este 2026. Un joven contactó al futbolista mediante un mensaje directo para organizar una salida casual en el principado. El artillero desestimó la propuesta al no ubicar el nombre del remitente en su pantalla.

Erling Haaland con los brazos extendidos. REUTERS

"No veo muchas películas, así que no tengo idea de quién es la gente", declaró el goleador nórdico. El atleta detalló que prefirió evitar el encuentro con un completo desconocido. La estrella del balompié borró el mensaje y continuó su recorrido por los pits del circuito callejero.

"Había uno que me preguntaba si podíamos ir a cenar, pero nunca lo reconocí, así que no me molesté en responder", explicó el atacante. El centro delantero ratificó su postura de rechazar interacciones sociales con personas ajenas a su círculo íntimo.

El descubrimiento y la promesa del delantero

Semanas después del evento automovilístico, el atacante compartió la anécdota con su grupo de amistades. Sus conocidos identificaron de inmediato al remitente del texto y le explicaron la magnitud de su error. El jugador descubrió que rechazó al codiciado histrión de Hollywood que domina la taquilla global.

Tras asimilar la verdad, el referente ofensivo de Noruega sintió una profunda pena por su fría reacción inicial. Para enmendar la situación pública, el deportista aseguró ante los medios de comunicación que tomará la iniciativa en el futuro. Prometió contactar a la estrella de cine para invitarlo a comer.

Erling Haaland mirando su teléfono. REUTERS

La historia cobró fuerza masiva en redes sociales gracias al excelente momento que atraviesa el futbolista en la cancha. Los internautas viralizaron las declaraciones y generaron miles de reacciones cómicas sobre el curioso choque de realidades entre ambas celebridades internacionales.

Agendas llenas para ambas superestrellas

El goleador concentra ahora todas sus energías en la fase de Cuartos de Final de la justa mundialista. La escuadra escandinava buscará el anhelado boleto a las Semifinales el próximo sábado 11 de julio. El equipo enfrentará un vibrante choque definitivo frente a la dura Selección de Inglaterra.

Para el delantero europeo, la atención recae sobre este próximo duelo internacional que paraliza a su país entero. Los aficionados noruegos confían plenamente en la capacidad goleadora de su capitán para superar a la defensa inglesa. El futbolista asume el rol de líder absoluto en la competencia deportiva.

Tom Holland en la premiere de La Odisea. REUTERS

Por su parte, la estrella de la pantalla grande enfrenta una temporada veraniega repleta de compromisos profesionales. El actor lidera las frenéticas campañas promocionales de dos superproducciones cinematográficas programadas para este mes de julio. Su figura acapara las marquesinas de los cines alrededor del mundo.

La cartelera mundial recibe los estrenos casi simultáneos de las películas La Odisea y Spider-Man: Brand New Day. Ambas cintas proyectan arrasar con los millonarios ingresos en la taquilla internacional, demostrando el impacto masivo del actor británico en la actual industria del entretenimiento.