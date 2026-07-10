¿La felicitó Brooklyn? Así reaccionaron los Beckham al cumpleaños 15 de Harper Beckham

La hija menor y única mujer de David Beckham y Victoria recibió emotivas felicitaciones públicas de sus padres y de sus hermanos Romeo Beckham y Cruz Beckham. Sin embargo, hubo una ausencia que llamó especialmente la atención: la de Brooklyn Beckham.

La gran pregunta que muchos seguidores se hicieron fue inmediata: ¿Brooklyn felicitó a Harper?

El emotivo mensaje que Victoria Beckham dedicó a su hija

Victoria fue una de las primeras en dedicarle unas palabras a su hija. A través de Instagram compartió un álbum de fotografías que recorría distintas etapas de la vida de Harper, desde su infancia hasta la actualidad.

No puedo expresar con palabras cuánto te amo y te adoro, y lo increíblemente orgullosa que estoy de ser tu mamá. Ha sido una inmensa alegría verte convertirte en una jovencita”, escribió la diseñadora.

Victoria Beckham compartió una nostálgica dedicatoria para su hija menor. IG

La exintegrante de Spice Girls también describió a Harper como un “alma bondadosa, dulce, divertida y hermosa”, y aseguró que su hija se ha convertido en una de sus mayores inspiraciones. La adolescente respondió al mensaje con un breve pero cariñoso “Te amo mucho” desde su cuenta privada.

David Beckham comparte tiernas fotos con Harper Beckham

David tampoco dejó pasar la fecha. El exfutbolista publicó un emotivo carrusel de imágenes que mostraba a Harper desde que era una bebé hasta sus años más recientes.

Mi linda dama cumple 15 años hoy. Eres la hija perfecta: dulce, amable y una persona maravillosa con la mejor personalidad, igual que papá”, bromeó en su dedicatoria.

David Beckham publicó un álbum con entrañables recuerdos junto a Harper. IG

Las fotografías enternecieron a sus seguidores, pues incluían momentos íntimos de la vida familiar: Harper en brazos de su padre, durante excursiones, en casa y en eventos públicos. También dejaron ver cómo la joven ha heredado el gusto por la moda de Victoria.

Romeo y Cruz dedican mensajes a Harper por su cumpleaños

Los hermanos menores de Brooklyn se sumaron rápidamente a las felicitaciones. Romeo Beckham compartió una selfie antigua con Harper y escribió:

Feliz cumpleaños a la persona más hermosa del mundo, te quiero mucho”.

Romeo también aprovechó sus redes para felicitar a su hermana. IG

Por su parte, Cruz Beckham publicó varias imágenes de su hermana, incluida una junto a Taylor Swift, acompañadas del mensaje:

Harper, te quiero más de lo que imaginas. ¡Feliz 15 cumpleaños!”.

Cada movimiento de la familia Beckham continúa generando atención internacional. IG

Las publicaciones reflejaron la cercanía que mantiene Harper con sus hermanos menores y reforzaron la imagen de unión que el resto de la familia ha proyectado en los últimos meses.

¿Brooklyn Beckham felicitó a su hermana?

La gran ausencia del día fue, precisamente, la de Brooklyn. Hasta el momento, el hijo mayor de los Beckham no ha publicado ninguna felicitación pública para Harper en sus redes sociales.

El silencio resulta especialmente significativo porque el año pasado sí hizo una excepción. En el cumpleaños 14 de su hermana compartió una fotografía junto a ella y Nicola Peltz acompañada del mensaje:

El año pasado Brooklyn sí felicitó públicamente a Harper. IG

Feliz cumpleaños Harper, te amamos”.

Aquella imagen fue tomada durante un desfile de Victoria en París, antes de que el distanciamiento familiar se hiciera completamente evidente. Esta vez, en cambio, no hubo publicación, historia ni comentario visible.

La ausencia de Brooklyn ocurre en medio de la conocida tensión que mantiene con David y Victoria. Desde principios de año, el joven ha asegurado públicamente que la relación con sus padres atraviesa uno de sus momentos más difíciles y que, por ahora, no busca una reconciliación inmediata.

No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, declaró en enero.

El silencio del primogénito reavivó las especulaciones sobre el conflicto familiar. IG

Por su parte, Victoria respondió meses después con una frase mucho más conciliadora: “Siempre hemos intentado ser los mejores padres posibles y lo único que hemos querido es proteger y amar a nuestros hijos”.

Por ahora, la pregunta sigue sin respuesta: ¿felicitó Brooklyn a Harper en privado o decidió mantenerse completamente al margen? Lo único cierto es que, una vez más, cada gesto —o cada silencio— dentro del clan Beckham se ha convertido en noticia mundial.