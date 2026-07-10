Frentes Políticos / 10 de julio de 2026

1. Gratitud. Tras la misión humanitaria mexicana por los sismos en Venezuela, la presidenta Delcy Rodríguez respondió con un gesto simbólico y entregó una perrita rescatista como donación al gobierno de México, y envió a dos canes más, junto con sus adiestradores, a capacitarse con el Ejército mexicano. La Defensa, a cargo del general Ricardo Trevilla, convirtió el intercambio en un mensaje de cooperación bilateral. Hoy viernes se realizará la ceremonia de recepción del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria Yumare, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. México en alerta y dispuesto ante las emergencias. Como siempre.

2. Jaloneo bilateral. La relación con Washington volvió a tensarse. Mientras el embajador de México en EU, Roberto Lazzeri, exigió una investigación transparente por la muerte del mexicano Lorenzo Salgado a manos de agentes del ICE, y sostuvo que “la vida y la dignidad humana están primero”, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió explicaciones al FBI y al exembajador Ken Salazar por el traslado de Ismael El Mayo Zambada, al insistir en que pudo violarse la soberanía nacional. En esta era, seguridad, migración y comercio ya viajan en el mismo expediente. Cuidado. Lo que se necesita son menos tensiones y más acuerdos. No se distraigan.

3. Ruido amigo. Las denuncias de Morena contra de la diputada Daniela Álvarez por la promoción de tinacos y electrodomésticos bajo dudoso esquema, más que una confrontación con la 4T, preocupan dentro del PAN capitalino. Mientras ella busca posicionarse para coordinar la bancada, en Donceles varios panistas toman distancia para que el caso no les estalle en las manos. La queja anunciada ante el IECM elevó el costo político, y lo empeoran las intervenciones de la diputada en tribuna, pues cada que toma la palabra les genera nerviosismo. Hay dos caminos. O el líder nacional, Jorge Romero, pone orden, o pagará las consecuencias.

4. Contradicciones. El Senado de la República presume leyes que garantizan la libertad sindical, pero en casa la historia parece distinta. Rafael Durán García obtuvo, por orden judicial, su afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado y, tres días después de que la administración fue notificada, recibió su aviso de despido por una presunta “reestructuración”. El caso revive el antecedente de 2025, cuando 13 trabajadoras de limpieza fueron cesadas en circunstancias similares. La contradicción incomoda: legislar derechos resulta sencillo; respetarlos dentro del propio Senado parece ser la verdadera prueba.

5. Aprobado. Se cumplieron los primeros 100 días de gestión de Roberto Velasco al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, ante más de 120 representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, presentó los ejes de acción que han guiado el trabajo de la cancillería. Refrendó que el diálogo y los consensos son clave para seguir construyendo acuerdos, confianza y respeto mutuo con el resto de las naciones. En síntesis, una cancillería de puertas abiertas al mundo, dirigida bajo principios constitucionales que están más vigentes que nunca.