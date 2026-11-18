La nueva película de los X-Men continúa generando expectativas entre los seguidores de Marvel, especialmente por los personajes que formarán parte de esta nueva etapa de la franquicia. Uno de los nombres que ha despertado mayor curiosidad es Mystique, la mutante capaz de cambiar de apariencia y que podría tener un nuevo rostro en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Hasta ahora, dos actrices han comenzado a sonar con fuerza para quedarse con el papel, una de ellas Hunter Schafer, conocida por su trabajo en Euphoria; y la otra, Victoria Pedretti, quien alcanzó popularidad gracias a series como The Haunting of Hill House y You.

Los rumores han generado conversación entre los fans, sobre todo porque ambas actrices tienen trayectorias distintas y podrían ofrecer interpretaciones muy diferentes de uno de los personajes más interesantes de los cómics de Marvel.

Hunter Schafer, una de las actrices que suenan para interpretar a Mystique

Actrices que podrían convertirse en Mystique en X-Men. ZUMA Press Inc

Hunter Schafer se convirtió en uno de los nombres relacionados con el personaje después de que comenzaran a circular versiones sobre un posible acercamiento con Marvel Studios. De acuerdo con información atribuida al insider James Mack, la actriz habría mantenido conversaciones para incorporarse a la nueva película de X-Men.

Sin embargo, posteriormente surgieron rumores que apuntaban a que Schafer habría rechazado la oportunidad de interpretar a la mutante. La situación volvió a llamar la atención luego de que se retomaron declaraciones que la actriz hizo en 2025, cuando habló sobre la posibilidad de convertirse en Mystique.

Durante una conversación con Metro Entertainment, Schafer fue cuestionada sobre los rumores y dejó abierta la posibilidad de participar en una producción de este tipo. La actriz expresó su entusiasmo por los proyectos de acción y recordó su experiencia en Blade Runner 2099.

También señaló que le gustaría seguir explorando ese género en el futuro, aunque no confirmó ninguna negociación con Marvel.

¿Quién es Hunter Schafer?

La actriz estadounidense alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Jules Vaughn en Euphoria, la serie de HBO en la que comparte créditos con Zendaya. Su trabajo le permitió consolidarse como una de las figuras jóvenes más reconocidas de la televisión.

También participó en Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, donde interpretó a Tigris Snow, y protagonizó la película de terror y ciencia ficción Cuckoo.

Más recientemente, Schafer formó parte de Blade Runner 2099, una producción que amplía el universo de ciencia ficción de la franquicia. Su experiencia en este tipo de historias y su interés por los proyectos de acción han hecho que varios seguidores la consideren una opción interesante para Mystique.

Victoria Pedretti estaría entre las candidatas para Mystique

Actrices que podrían convertirse en Mystique en X-Men. Lev Radin

Mientras Hunter Schafer sigue relacionada con los rumores, otro nombre comenzó a ganar protagonismo, el de Victoria Pedretti.

De acuerdo con información difundida por el insider James Mack, la actriz estaría siendo considerada para interpretar a Mystique en la nueva película de los X-Men. Incluso, algunas versiones apuntan a que podría ser una de las opciones favoritas de Marvel Studios.

La información llamó especialmente la atención porque apareció después de los reportes que señalaban que Schafer habría rechazado el papel. No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el interés del estudio en Pedretti ni sobre el inicio de negociaciones.

Victoria Pedretti es conocida principalmente por sus papeles en producciones de suspenso, terror y drama psicológico. Uno de sus primeros grandes reconocimientos llegó con The Haunting of Hill House, serie de Netflix en la que interpretó a Eleanor "Nell" Crain.

Posteriormente participó en The Haunting of Bly Manor, donde dio vida a Dani Clayton, y en You, producción en la que interpretó a Love Quinn, un personaje que destacó por su personalidad impredecible y sus comportamientos cada vez más inquietantes.

También tuvo una participación en Once Upon a Time in Hollywood, película dirigida por Quentin Tarantino en la que interpretó a Leslie Van Houten.

Su experiencia con personajes complejos y de personalidades cambiantes podría darle un enfoque interesante a Mystique, una mutante que constantemente se mueve entre distintas identidades y que no siempre distingue sus objetivos de los métodos que utiliza para conseguirlos.

¿Quién es Mystique y por qué es tan importante para los X-Men?

Actrices que podrían convertirse en Mystique en X-Men. Marvel

Mystique, cuyo nombre real es Raven Darkhölme, es una de las mutantes más reconocidas de Marvel. Su principal habilidad consiste en modificar su apariencia física para convertirse en prácticamente cualquier persona, lo que la convierte en una experta en infiltración y engaño.

Sin embargo, su historia va mucho más allá de sus poderes. En los cómics, Raven es un personaje con una personalidad compleja, marcado por sus conflictos de identidad, sus relaciones familiares y su participación en distintas luchas por los derechos de los mutantes.

También es conocida por sus vínculos con personajes como Rogue, a quien adoptó, y Nightcrawler, su hijo biológico. Además, su relación con Destiny es uno de los aspectos más importantes de su historia en los cómics.

Mystique apareció por primera vez en Ms. Marvel #16, publicado en 1978, y desde entonces se convirtió en una figura recurrente dentro de las historias de los X-Men.

Actrices que han interpretado a Mystique en el cine

Antes de que Marvel Studios presente a una nueva intérprete, el personaje ya tuvo dos versiones muy conocidas en la pantalla grande.

La primera fue Rebecca Romijn, quien interpretó a Mystique en la trilogía original de X-Men, comenzando con la película de 2000. Su versión destacó por la caracterización azul del personaje y su presencia como una de las principales antagonistas de la franquicia.

Años después, Jennifer Lawrence tomó el relevo en X-Men: First Class (2011). La actriz interpretó a una versión más joven de Raven, cuya historia tuvo mayor protagonismo durante las películas posteriores, entre ellas X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalypse y Dark Phoenix.

Por otra parte, Rebecca Romijn volverá a ponerse en la piel de Mystique en Avengers: Doomsday, lo que permitirá recuperar a una de las intérpretes más recordadas del personaje.

¿Cuándo se estrenará la nueva película de X-Men?

La nueva película de los X-Men forma parte de los planes de Marvel Studios para ampliar el Universo Cinematográfico de Marvel con una nueva generación de mutantes. El proyecto estará dirigido por Jake Schreier, quien también estuvo al frente de Thunderbolts.

Su estreno está previsto para el 5 de mayo de 2028, aunque todavía quedan detalles del reparto y de la historia por conocerse.

La incorporación de nuevos actores busca darle una identidad propia a esta etapa de los X-Men, con personajes que han acompañado a los seguidores de Marvel durante décadas.

Por ahora, Hunter Schafer y Victoria Pedretti son dos de los nombres que han despertado interés alrededor del posible casting de Mystique. Sin embargo, ninguna ha sido anunciada oficialmente para el papel.