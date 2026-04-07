Andrea Bocelli en CDMX: estos son los invitados que tendrá en el concierto gratis del Zócalo

La Ciudad de México se prepara para vivir una de las noches más memorables del año con la presentación del tenor italiano Andrea Bocelli en el corazón de la capital.

El evento, programado para el próximo 18 de abril, no solo destaca por su carácter gratuito, sino por el ambicioso concepto musical que reunirá distintos géneros en un mismo escenario: desde la ópera clásica hasta la cumbia mexicana.

La cita será en la emblemática plancha del Zócalo de la Ciudad de México, un recinto que ha sido testigo de conciertos masivos, pero que ahora vivirá una propuesta completamente distinta.

Los invitados sorpresa que encendieron redes

Lo que comenzó como una incógnita en redes sociales terminó por confirmarse oficialmente: la agrupación Los Ángeles Azules será parte del espectáculo.

La noticia causó furor entre los fans luego de que la banda insinuara su participación con una pregunta que rápidamente se volvió viral: ¿cómo sonaría “Vivo por ella” en versión cumbia?

Los Ángeles Azules

El anuncio generó gran expectativa, ya que la combinación entre el estilo romántico de Andrea Bocelli y el ritmo característico de Iztapalapa promete un momento único en vivo.

Ximena Sariñana y una orquesta de primer nivel

Además de la cumbia, el evento contará con la participación de Ximena Sariñana, quien aportará su estilo pop alternativo a la velada.

A esto se suma la presencia de la Orquesta Sinfónica de Minería, una de las agrupaciones más prestigiosas del país, que acompañará a Bocelli durante el concierto.

La combinación de estos talentos convierte el evento en una experiencia musical diversa, donde distintos públicos podrán encontrar algo que disfrutar.

El Zócalo, listo para recibir a miles

Para esta presentación, se instalarán alrededor de 7 mil sillas de acceso libre en la primera sección del Zócalo de la Ciudad de México, disponibles para quienes lleguen con anticipación.

El resto del público podrá disfrutar del concierto de pie, como suele ocurrir en este tipo de eventos masivos en la capital.

La organización ha destacado que el acceso será completamente gratuito, lo que refuerza el carácter incluyente del espectáculo.

Uno de los aspectos más llamativos del concierto será la mezcla de géneros. La posibilidad de escuchar temas clásicos reinterpretados con ritmos tropicales ha generado curiosidad entre los fans.

Andrea Bocelli Foto: Cuartoscuro.com

Andrea Bocelli promete dar un gran espectáculo

La presentación de Andrea Bocelli en la Ciudad de México se perfila como uno de los eventos más importantes del año, no solo por la magnitud del artista, sino por la innovadora combinación musical que ofrecerá.

Con invitados de lujo, una locación icónica y acceso libre, este concierto promete reunir a miles de personas en una noche donde la música será la gran protagonista.

Todo está listo para que el Zócalo vibre con una mezcla inédita de voces, estilos y emociones que quedará en la memoria del público.

AAAT*