Yulianna Peniche revive el robo de regalos que habría cometido Roberto Tello en su cumpleaños

Yulianna Peniche recordó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para el programa “El minuto que cambió mi destino” que presuntamente el actor Roberto Tello, le robó cinco regalos durante su fiesta de cumpleaños.

La actriz explicó en el programa que el incidente ocurrió hace algunos años, cuando organizó una celebración a la que asistieron varios amigos y compañeros del medio artístico. Según contó, días después de la reunión notó que varios obsequios habían desaparecido, situación que le causó sorpresa y molestia.

Foto: Instagram yuliannap

Tengo los videos del señor robándome de mi fiesta, mis regalos, él y su mujer. Los dos. Se llevaron cinco regalos, se metieron en la bolsa, los dos los metieron a la bolsa de la mujer, relató.

Yulianna Peniche narró que se dio cuenta de la desaparición de algunos regalos varios días después de su fiesta. Según contó, comenzó a notar que faltaban obsequios que le habían dado dos amigos diseñadores, algo que identificó porque las bolsas tenían los nombres de quienes se los habían entregado.

Ella enfatizó que el restaurante le facilitó los videos y en ellos se pudo apreciar que el actor Roberto Tello y su esposa presuntamente sustrajeron los regalos de la actriz.

Peniche dijo que no podía creerlo y lo confrontó. Al principio, él lo negó, pero después intentó justificarse asegurando que sí se había llevado los regalos, aunque supuestamente los devolvió y dejó en la entrada del lugar. También él le pidió que no dijera nada y, al final, solo le regresó dos de los cinco regalos.

Foto: Captura de video

Roberto Tello responde a las acusaciones:

Luego de que Yulianna Peniche lo señalara públicamente por el presunto robo de regalos durante una fiesta de cumpleaños realizada en agosto de 2023, Roberto Tello reaccionó a las acusaciones, tras ser cuestionado, luego de que se anunciara la entrevista.

Aunque el actor evitó profundizar en la polémica, sí habló sobre la relación que mantiene con la actriz y aprovechó para reconocer su trabajo artístico.

Es su opinión, yo tengo otra y bueno, pues la respeto. Es una gran actriz, eso es lo único que puedo decirte y me dio mucho gusto verla ahora en la obra de ‘No te vayas sin decir adiós’, no tengo nada qué opinar al respecto.

Y continúo diciendo: “No tengo ninguna cosa que decir, ella tendrá sus razones, para mí la señora es una gran actriz y vayan a verla. No tengo ningún motivo de hablar de ella, ninguna opinión, no hay nada qué decir”, declaró Roberto Tello al ser cuestionado sobre el tema.

Foto: Captura de video Instagram telloroberto_

Compromiso de Yulianna Peniche:

Yulianna también recordó momentos importantes de su vida personal y habló sobre su compromiso con José Luis, “Parejita” López.

Yulianna Peniche contó que José Luis le propuso matrimonio durante la pandemia, pero su relación terminó cuando ella participaba en el programa “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

La actriz explicó que había fallecido su perrita y se encontraba muy sensible cuando le preguntaron al aire sobre su relación. Además, aseguró que no terminó con él en televisión, como supuestamente él había dicho.

Peniche también comentó que considera que el exfubolista “no es buen padre” y que le debe dinero, detallando además que es un hombre mentiroso.

Actualmente, Yulianna Peniche se encuentra felizmente comprometida con su pareja Marco, con quien ha compartido una etapa más estable y llena de tranquilidad, ya planea su boda para finales de este año.