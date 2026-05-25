¡LE SSERAFIM revive “La Macarena” en el K-pop con su nueva canción “Boompala”! En una mezcla que nadie vio venir, el grupo de chicas de HYBE fusionó el éxito de los años 90 con la estética del género musical de Corea del Sur.

Más de tres décadas después, el gancho musical que cambió la música en español y rompió barreras idiomáticas y geográficas para convertirse en el fenómeno coreográfico más grande del planeta, encuentra un segundo aire en el epicentro de la industria del pop contemporáneo.

Las responsables de este inesperado viaje en el tiempo son las integrantes de LE SSERAFIM, una de las agrupaciones femeninas más influyentes del momento. Con el lanzamiento de su más reciente material discográfico, titulado “PUREFLOW”, el quinteto ha decidido sacudir las plataformas digitales al integrar la icónica base de "La Macarena" en su tema principal.

Esta no es la primera vez que vemos a LE SSERAFIM cantando un poco de español, pues ya habían sacado el cover de “Amor prohibido” de Selena Quintanilla durante su pasada gira en Latinoamérica.

LE SSERAFIM samplea “La Macarena” en la canción “Boompala” LE SSERAFIM

LE SSERAFIM + La Macarena en “Boompala”

LE SSERAFIM está de regreso con su álbum “PUREFLOW” y el sencillo que promociona el comeback es “Boompala”, el cual reinterpreta “La Macarena” al samplear el icónico coro del fenómeno noventero.

Desde la introducción del tema, el sonido familiar de la pista que originalmente pusiera de moda el dúo español Los Del Río se hace presente, creando un contraste directo con las modernas líneas de producción y el estilo interpretativo de las cantantes de K-pop.

De acuerdo con declaraciones de Sakura, una de las integrantes de la agrupación, la elección de este sampleo generó entusiasmo dentro del grupo desde las primeras sesiones de grabación en el estudio.

La cantante de origen japonés mencionó que al escuchar la famosa melodía por primera vez integrada en la maqueta de la canción, tuvo la certeza inmediata de que el tema poseía el potencial necesario para convertirse en un himno de verano para bailar con la audiencia.

LE SSERAFIM samplea “La Macarena” en la canción “Boompala” LE SSERAFIM

La canción incorpora también conceptos provenientes del "Ban-ya-sim-gyeong" (conocido en occidente como el Sutra del Corazón), un documento fundamental del budismo. El mensaje central sugiere que el temor y la ansiedad cotidianos, dependiendo del enfoque mental y la actitud con la que se afronten, pueden ser interpretados en última instancia como ilusiones ópticas o mentales.

Por otro lado, el video musical de “Boompala” tiene una estética kitsch; visualmente, es un desfile de contrastes donde conviven elementos tradicionales de la cotidianidad de Corea del Sur con toques de la cultura pop global.

Ataviadas con uniformes de sauna de color rosa pastel, las artistas realizan sesiones de meditación estilizadas que evolucionan hacia una fiesta colectiva. El punto más alto del video y de la canción es cuando en la coreografía principal se incorporan los pasos originales de "La Macarena".

La icónica secuencia de movimientos de brazos, caderas y giros que definió a toda una generación en los noventa ha sido adaptada con el toque técnico y preciso del K-pop.

LE SSERAFIM samplea “La Macarena” en la canción “Boompala” LE SSERAFIM

LE SSERAFIM y su regreso con “PUREFLOW”

LE SSERAFIM hizo su esperado regreso a la escena musical con la publicación de su segundo álbum de estudio de larga duración, titulado “PUREFLOW, Pt. 1”

Este lanzamiento se produce tres años después de su aclamado disco de debut completo, Unforgiven, y a un año de distancia de la trilogía recopilatoria de EPs integrada por Easy, Crazy y Hot.

El álbum ofrece un recorrido que abarca desde la energía cruda del punk rock presente en la pista homónima "Pureflow", hasta melodías más ligeras que mezclan el rock pop con elementos de la música electrónica.

Previo al lanzamiento del álbum, el público ya había tenido un adelanto de esta nueva faceta con el sencillo "Celebration", una pieza fuertemente influenciada por los sonidos del techno contemporáneo.