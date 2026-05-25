BTS en los AMAs 2026: así fue su show con Hooligan

La noche de los American Music Awards 2026 arrancó con la energía que suele acompañar a una de las premiaciones musicales más esperadas del año. Desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Queen Latifah tomó el escenario como conductora de la gala y marcó el tono de una ceremonia pensada para mezclar nostalgia, grandes regresos y momentos virales.

Pero uno de los instantes más comentados llegó desde los primeros minutos de la transmisión, cuando apareció BTS, uno de los nombres más esperados por el público internacional. Su participación había sido anunciada como una “special appearance”, pero para sus fans significaba mucho más: era su regreso al radar de una gran premiación musical después de varios años de ausencia en este tipo de ceremonias.

La expectativa era alta. En redes sociales, ARMY ya había convertido la aparición del grupo en uno de los temas más comentados de la noche incluso antes de que comenzara la gala. La pregunta no era solo si BTS cantaría, sino cómo sería su regreso a un escenario televisado de alcance global. BTS abre los AMAs 2026 con “Hooligan”

BTS sorprendió al público con una presentación de “Hooligan”, su nueva canción, en un performance de estética oscura, precisa y cuidadosamente construido. Vestidos completamente de negro, los integrantes aparecieron en una puesta en escena dominada por luces rojas, sombras marcadas y una coreografía ejecutada con la fuerza visual que caracteriza al grupo.

El número fue breve, pero contundente. No hubo una introducción larga ni discursos previos. La aparición apostó por la música, el movimiento y la presencia escénica. En cuestión de segundos, la transmisión pasó de la expectativa al estallido: BTS estaba de vuelta en una premiación internacional y lo hacía con una imagen más madura, intensa y calculada.

Aunque la presentación no ocurrió en vivo desde el recinto de los AMAs, sino que se trató de un segmento pregrabado de su Arirang World Tour, el impacto fue inmediato. Para muchos espectadores, el detalle no le restó fuerza al momento; al contrario, reforzó la idea de que la banda podía dominar la conversación incluso sin estar físicamente sobre el escenario de Las Vegas. ¿Por qué el show de BTS se volvió viral?

Uno de los elementos que más llamó la atención fue el contraste entre la presentación de BTS y otros números de la noche. Mientras varios artistas apostaron por producciones coloridas o festivas, el grupo eligió una atmósfera más oscura, con una paleta visual marcada por el negro y el rojo.

La coreografía también se convirtió en uno de los puntos más comentados. En “Hooligan”, BTS mostró una energía más agresiva y teatral, con movimientos sincronizados que acompañaron el pulso de la canción sin saturar la puesta en escena. No hizo falta una escenografía excesiva: el peso del performance estuvo en la presencia del grupo y en la tensión visual del número.

En redes sociales, los fans destacaron varios momentos: la entrada de los integrantes, la coordinación del baile, la estética de los vestuarios y la forma en que la presentación funcionó como apertura de la gala. La aparición también fue leída como una señal clara del peso que BTS mantiene dentro de la industria musical global.