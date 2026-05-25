BTS es el Artista del Año en los American Music Awards 2026 y agradece a ARMY

La racha de BTS ya es imparable. 2026 es su año.

Aprovechando su parada en Las Vegas como parte del ARIRANG World Tour, RM, Jungkook, J-Hope, Jimin, Jin, Suga y V se presentaron en la MGM Grand Garden Arena para reclamar sus estatuillas que los acreditaron como Artista del año y Canción del verano (por Swim), además de entregar el galardón como Mejor artista R&B femenina a SZA.

ARMY, lo hicieron una vez más. Gracias. Es un honor tener este premio una vez más después de que todos hemos terminado el servicio militar.

Como el legendario Busta Rhymes dijo: ‘Es una premiacion de votos de los fans, asi que... nuestro más grande gracias es siempre dirigida a todos el ARMY alrededor del mundo que siguen junto a nosotros durante estos ultimos 13 años”, dijo Namjoon, el líder de la banda y quien más ha impulsado a que sus compañeros aprendan inglés para globalizarse mucho más.

J-Hope también intervino para agradecer la recepción del disco ARIRANG y Jimin, impulsado por un patito de hule que sonó RM en sus intervenciones, agregó que han sentido el amor de todo el fandom durante las paradas que llevan de su gira.

Pese a que este año no lograron t ener una presentación en vivo, la gala de los American Music Awards comenzó con la proyección de Hooligan, para después premiar a Sombr como Mejor artista alternativa, verlo interpretar Homewrecker y ceder el escenario para que EJAE y Rei Ami pudieran seguir recibiendo premios gracias a Golden, nombrada la Mejor canción pop y Canción del año.

Twenty One Pilots también se llevó un galardón alternativo y pudo subir a tocar Drag Path, además de que la noche trajo una reunión de Pussycat Dolls, quienes llegaron para cantar en vivo un medley con sus éxitos Buttons, When I Grow Up, Club Song y Don’t Cha.

Pero si de reencuentros hablamos, los Black Eyed Peas con Fergie fue emotivo, pues verlos a los cuatro subir a reclamar su triunfo por el clásico Rock That Body fue de los mejores momentos de la velada.

Puro Colombia y punk rock

Karol G, además de tener la oportunidad de actuar en vivo con la canción Ivonny Bonita, fue reconocida como Excelencia musical.

AFP

Estoy feliz de que pueda interpretar una canción y pueda decir cosas en mi canción que se conviertan en una voz para muchas personas, un lugar de sanación y seguro”, comentó.

Durante los cortes comerciales, las Katseye fueron a saludarla. De hecho, la banda de pop global hizo una de las actuaciones más salvajes con sus bikinis de peluches para presumir su más reciente sencillo Pinky Up. Más tarde tuvieron que regresar a reclamar su primer premio como Mejor artista nuevo y cada una de las chicas, excepto Manon, quien está fuera de la banda, habló en inglés y en su propio idioma natal.

Billy Idol cerró la noche con Dancing With Myself y su premio por Trayectoria. “Cuando formamos una banda de punk rock hace años pensamos que duraríamos sólo seis meses, no 50 años, así que el mensaje es que jamás dejen de creer. Nosotros lo soñamos y nos dio todo en la vida”, concluyó el cantante.