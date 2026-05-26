American Football y el crossover con Brendan Yates de Turnstile que sí necesitábamos

Para una banda que surgió a finales de los 90, época en la que cada proyecto musical era en extremo celoso de otro, American Football ha demostrado que finalmente ellos sí juegan en equipo y les gusta compartir lo que más disfrutan: hacer música.

Por eso, para el sencillo No Feeling, la banda originaria de Illinois tuvo en su formación de estudio a Brendan Yates, vocalista de Turnstile, quien se sumó a este tema que forma parte de su nuevo disco.

“Vino a un concierto que dábamos en Los Ángeles; es amigos de amigos. Después del show estábamos pasando un rato juntos y, casualmente, al día siguiente íbamos a grabar guitarras y voces en la casa de nuestro productor e ingeniero. Ya habíamos escrito la parte del coro, y sabía que toda la banda cantaría ese fragmento. Diseñamos una dinámica de llamada y respuesta cantando No Feeling una y otra vez; lo invitamos a participar y aceptó. Hizo algunas tomas de su parte y luego sugirió probar unas armonías. Sonaron tan bien que decidimos dejarlas y se convirtieron en su sello para siempre. Tenemos videos de nosotros con la boca abierta al verlo, asombrados por lo genial que se escuchaba”, detalló Mike Kinsella, vocalista, en entrevista con Excélsior.

Es alguien muy colaborativo y fue muy amable al venir. A veces te sientes un poco vulnerable cuando interpretas algo que escribió otra persona, porque sabes que ellos lo concibieron de cierta manera y la voz de cada uno es diferente, o la forma en que tocas la guitarra varía. Fue muy grato que lo hiciera y más aún sobre la marcha. Simplemente dijo que lo intentaría. Es un gran compositor; no sólo nos permitió plasmar lo que buscábamos, sino que nos dejó a todos impresionados”, complementó el músico.

Fue el pasado 1 de mayo cuando la banda, integrada también por Steve Holmes, Nate Kinsella y Steve Lamos, puso en las manos del público su nuevo material discográfico: American Football LP4, anotando un verdadero touchdown creativo, sobre todo después de unos años de consolidar su reencuentro y celebrar el aniversario del primer álbum.

American Football, formada en 1997 y parte de las abanderadas del ahora renovado Midwest Emo, obtuvo su nombre casualmente, por ocurrencia de Lamos luego de ver el flyer que anunciaba el partido entre los Chicago Bears y los Pittsburgh Steelers, justo cuando estaban buscando el nombre para el grupo.

El primer LP homónimo debutó en 1999, con Never Meant como canción que abandera el sonido y concepto del grupo, refugiado constantemente en la identidad gráfica y sonora que les otorgó la famosa casa de 704 West High Street, en Urbana, Illinois.

“Estamos todos muy emocionados. Creo que desciframos una especie de código en el proceso, que normalmente suele ser un poco más arduo. Decidimos que queríamos hacer un nuevo álbum hace unos tres años, intercambiamos un montón de archivos y el hecho de que por fin salga a la luz es un alivio. Es emocionante porque lo terminamos hace tanto tiempo que ahora siento que escucho la música de una forma nueva. La banda apenas está aprendiendo a tocar las canciones en vivo por primera vez”, explicó el cantante.

Y es que si bien ahora la tecnología facilita que un disco se pueda consolidar a distancia, para la vieja escuela esa dinámica de pronto no funciona de forma óptima debido a que necesitan conectar con su origen y recordar cómo comenzaron en la música.

“Vivimos en ciudades diferentes y el proceso implica compartir muchos archivos. Alguien trabaja en una idea por su cuenta y se la pasa a la banda; eso se va cortando y reconfigurando, por lo que cada entrega es como jugar al teléfono descompuesto con la música. Una vez escritas las canciones, tuvimos que organizar cuándo grabarlas, lo cual es difícil porque todos tenemos familia, hijos y una vida real. Después, ya grabado, no era un buen momento estratégico para que la discográfica lo publicara, por lo que terminamos las sesiones hace casi un año”, apuntó Kinsella.

Cuando nos juntamos es otra cosa. Es diferente porque tocas con metrónomo durante mucho tiempo y usas baterías falsas de prueba. Yo grabo maquetas de batería literalmente en mi teléfono, golpeando la caja y el bombo para crear un ritmo. Cuando estás en el estudio y somos siete u ocho músicos tocando al mismo tiempo, recibes la energía de cada uno; algunos impulsan el ritmo y otros lo arrastran. Es un desafío, pero el resultado es que obtienes una liberación creativa colectiva. Cuando todos están en racha se siente realmente bien, mucho más emocionante que tocar sobre un demo”, concluyó el líder de la banda.

LP4 tiene la gracia de exponer distintas etapas que enfrenta el ser humano una vez que entra en la mediana edad (40 años): la desorientación, el compromiso, duelo y la perspectiva alcanzada en el cuarto piso. Algunas de las canciones que más evidencían estas situaciones son Man Overboard, Wake Her Up, Bad Moons y la mencionada No Feeling.

El grupo se asoció con Plus1, una plataforma artística para recaudar fondos para alguna causa altruista, para donar 1 dólar por cada boleto vendido para ayudar a las organizaciones Safe Passage International y The Illinois Coalition for Immigration & Refugee Rights, esto como una respuesta activa a las familias que han sido separadas por el ICE y el terror que las autoridades han causado en la comunidad inmigrante.

Tras el lanzamiento, American Football comenzará una gira con la que podrían volver a México en otoño. Aunque aún no cuentan con una fecha confirmada, la intención firme de la banda es regresar al país para presentar formalmente el álbum.

Es emocionante porque ya lo habíamos terminado hace tanto tiempo. Para mí es como si estuviera escuchando la música de una forma nueva. La banda está aprendiendo a tocar las canciones por primera vez”, manifestó Mike Kinsella.

El grupo tuvo una presentación memorable en 2024 en el Festival Corona Capital en la Ciudad de México y este año, por primera vez, incluyeron a México dentro del programa de sesión de escucha adelantada del LP4, ya disponible en streaming.

Polyvinyl Recordings

Carrera sólida como pioneros del Midwest Emo

La banda se fundó en 1997 y estuvo activa hasta el año 2000. Posteriormente, se volvieron a reunir en 2014.

Cuentan con cuatro discos de estudio en su trayectoria.

Mike Kinsella fue recientemente invitado por Hayley Williams para interpretar a dueto Parachute durante el concierto de la cantante de

Paramore el mes pasado en Chicago, mientras que ella hizo lo propio para Uncomfortably Numb en un concierto de American Football, en Utah.

Owen es el proyecto solista de Mike Kinsell