"Encasillar a alguien por su origen es una mentira": Ben Affleck habla de su nuevo filme 'Animales'

En años de carrera, Ben Affleck ha sido parte, hasta el día de hoy, de 85 filmes, ha producido 35 proyectos y se ha puesto en la silla del director en seis ocasiones, teniendo como el más reciente el thriller Animales, que se encuentra promocionando en nuestro país.

Fue hace 45 años que el poseedor de un Premio Oscar —compartido con su gran amigo Matt Damon por el guion de Mente indomable— estrenó su primer filme, The Dark End of the Dark Street. A partir de ese momento, comenzó una carrera que lo ha posicionado como uno de los nombres más importantes de Hollywood.

"Esa es una pregunta difícil", comentó Ben Affleck en entrevista con Excélsior cuando se le preguntó sobre cómo se ve en estos 45 años de historia.

Si tienes pasión, si tienes curiosidad y si puedes trabajar duro, puedes hacer todo lo que quieras. Y de vez en cuando tenía momentos, pero, ya sabes, la simple longevidad en este tipo de trabajo es un logro verdaderamente notable, pues ya seas un actor, un actor de teatro o miembro de un equipo técnico, éste es un mundo muy difícil para trabajar.

"No hay antigüedad, no hay permanencia, no hay un reloj de oro ni garantías. Un día nadie quiere verte, el teléfono deja de sonar y eso es todo. Ser consciente de eso te mantiene motivado y la lección que más he aprendido es que las personas de las que más he aprendido y a las que más quiero parecer me tienen cierta humildad", compartió en entrevista con este diario Ben Affleck.

Kerry Washington y Ben Affleck representan la pareja estadunidense. Warrick Page/Netflix

Pero para Ben Affleck hay un punto que siempre ha tratado de mantener a lo largo de su carrera y que tiene que ver con siempre elegir a personas que sumen en su vida, que sean buenos en lo que hacen y de los cuales pueda aprender.

"Tienes que seguir trabajando, tienes que trabajar con tus colaboradores y tienes que mantener la mente abierta. Es un delicado equilibrio entre la confianza y el cuestionamiento constante, pero realmente la alegría de mi vida, aparte de mis hijos, es que he tenido la suerte de trabajar con grandes artistas y conocer gente muy impresionante. Y si eres inteligente, te dedicas a escuchar y aprender para tratar de emularlos", subrayó el papá de Violet, Fin y Samuel.

El ojo de director

Para muchos, Ben Affleck es celebrado como un buen director que tiene un buen ojo para mantener el suspenso y llevarte como espectador a momentos de gran tensión, tal como lo hizo en The Town: Ciudad de ladrones o en Argo, cinta de 2013 que se alzó con tres premios Oscar.

Gillian Anderson interpreta a Dayle en la nueva película del actor y director Ben Affleck. Warrick Page/Netflix

Ahora, el actor de 54 años llega a la pantalla con Animales, cinta en la que además de dirigir, se le ve como un político que aspira a la alcaldía de Los Ángeles. Su campaña se desarrolla de manera orgánica y todo se ve interrumpido cuando secuestran a su hijo. Es ahí en donde entran en juego varios dilemas morales que evidencian la condición humana.

Esos temas e ideas, principalmente sobre la máscara que solemos llevar y la diferencia entre quién nos gustaría ser y quién creemos que somos, frente a quién podríamos llegar a ser en nuestro momento de mayor amenaza y temor, fue algo que me interesó explorar. También hay cierta hipocresía en el mundo que creo que se dramatiza mucho porque se nos pide constantemente proyectar y anunciar una moralidad.

Y una de las cosas que vi fue personas para quienes esas dos cosas no eran consistentes… De igual manera me interesó hablar del matrimonio, que era un riesgo, pero quise mostrar cuál es el aspecto más importante del matrimonio: ¿el hogar?, ¿los hijos?, y cuál es el aspecto más importante en el amor", compartió su reflexión.

Se rodea de los mejores

Para poder contar su historia, que se estrena este 9 de octubre en Netflix, Ben Affleck convocó a la ganadora del Emmy Kerry Washington para que le diera vida a su esposa Abigail, así como a Gillian Anderson, quien interpreta a una negociadora.

Luis Gerardo Méndez (Ramon) y Adriana Paz (Cecilia). Warrick Page/Netflix

A ellas se suman los actores mexicanos Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez, quienes interpretan a una pareja latina que tiene una relación con el aspirante a alcalde y con su esposa, pues ella es la nana de la familia y él es su novio, un padre soltero e indocumentado que se dedica a la jardinería.

El director de Animales estuvo interesado, hablando de mostrar las dinámicas de los matrimonios, en cómo ambas parejas, la estadunidense y la mexicana, son completamente distintas y reaccionan de formas opuestas.

Son dos tipos de matrimonio, pero dos matrimonios muy diferentes, de mundos diferentes, y la manera en que son similares. Para mí, el aspecto temático más importante y fundamental de esto fue nuestra humanidad compartida y la idea de que encasillar a alguien por la lengua que habla o por el país del que viene es una mentira; y para poder hacerlo tienes que tener actores cuya humanidad pueda ser evidente y verdadera, porque no puedes dar sermones ni imponer eso. Tienes que sentirlo como persona cuando miras la pantalla, y esa es la oportunidad única que brinda el cine", relató Affleck haciendo alusión a Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez, quienes estaban a su lado.

Los mexicanos y latinos que contribuyen a una economía

Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez tienen personajes que representan a esa parte latina trabajadora que contribuye a la economía de Estados Unidos, y para esta dupla actoral es significativo poder ser parte de Animales, cinta que se estrenará en más de 190 países.

"Eso es muy importante, y sobre todo en este momento del mundo y este momento en el que están pasando tantas cosas en Estados Unidos, bueno, de hecho en muchos lados. Justamente quitarles esa etiqueta de migrantes o de números y hablar de las personas, porque se nos ha retratado mucho desde lo más negativo: de los criminales, los narcotraficantes, la gente que va y hace mal. Eso se ha utilizado también para manipular y para extender el odio hacia una comunidad, y eso no le hace bien a nadie, ni a los que están ahí, ni a los que van. Era importante hablar de aspectos de cada ser humano, de cada personaje, pero hablar de estos migrantes, uno con papeles, otro sin papeles, pero con dignidad, honestos, trabajadores y que tienen algo bueno que aportar, y que además son parte fundamental de esa sociedad y de la economía", compartió Adriana Paz.

El elenco estuvo presente en la CDMX para presentar su proyecto. Salomón Ramírez

Tras escuchar esto, Luis Gerardo Méndez sumó su visión y contó cómo para él esos dos personajes son el reflejo de millones de latinos.

"Una imagen muy linda que yo a veces tenía era como la de sentir que teníamos atrás y a un lado a millones de personas latinas en Estados Unidos en el set. Era como si estuviéramos diciendo: 'Este es un momento donde podemos decir algo que sea importante, a pesar de que es una película y es un thriller, pero esa pregunta está ahí sembrada y eso es muy especial. Y pasa pocas veces como actor que tengas esa oportunidad de decir estas cosas'", remató Méndez.