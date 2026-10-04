¡Sorpresa! Matt Damon y su esposa sorprenden a Ben Affleck en Fan Event de 'Animales' en CDMX

Con la sorpresiva aparición de Matt Damon y su esposa, la productora Luciana Barroso, Ben Affleck presentó en México su nueva película, Animales, junto a Kerry Washington, Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez.

Con un “Ben, hermano, ya eres mexicano” fue como algunos fans halagaron al actor y director Ben Affleck, quien visitó la CDMX la tarde de este domingo para presentar, junto a la actriz estadunidense Kerry Washington y los actores mexicanos Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez, la cinta Animales, thriller que se estrenará este 9 de octubre.

La sorpresa de la alfombra se dio cuando el actor Matt Damon, íntimo amigo de Affleck, apareció junto a su esposa Luciana Barroso, quien es productora del filme que se estrenará a través de la plataforma Netflix. Se le preguntó al actor de 54 años qué tan significativo era para él que Damon lo acompañara en la premier.

¡Es extremadamente importante! Estoy muy emocionado de que Matt esté aquí y es importante decir que viene porque su esposa produjo esta película; ella hizo un trabajo increíble, así que en realidad viene como invitado de la productora.

Muchas veces en mi vida me he asociado con Matt y estoy agradecido; es mi mejor amigo y hemos tenido una experiencia maravillosa, pero realmente fue Luciana quien produjo esta película. Quiero que ella se lleve el crédito correspondiente porque se lo merece; hizo un trabajo extraordinario y no habríamos podido hacer la película sin ella”, afirmó a Excélsior durante su paso por la alfombra negra.

Fue poco después de las 18:00 horas que la argentina Luciana Barroso y su esposo Matt Damon arribaron a la premier del filme dirigido por Affleck. La dupla, principalmente Matt, se acercó a algunos seguidores a quienes les firmó pósteres y objetos de La Odisea, así como de la cinta Mente indomable, película por la que en 1998 tanto Ben Affleck como Damon ganaron el Oscar a Mejor Guion Original.

Ben Affleck estuvo hablando español durante el evento en Mitikah. Salomón Ramírez

Tras atender a algunos seguidores, la pareja y sus hijas subieron al estrado, abrazaron a Ben Affleck y posaron para las fotos junto al resto del elenco. Minutos después abandonaron el recinto y dejaron el protagonismo al resto del cast de Animales.

Animales se centra en Mark Kimball (Ben Affleck), un político que aspira a ser alcalde de Los Ángeles; sin embargo, su vida y la de su esposa Abigail (Kerry Washington) se ven trastocadas cuando secuestran a su hijo y resultan afectados su nana (Adriana Paz) y el novio de esta, Ramón (Luis Gerardo Méndez). Dilemas morales, ambición, poder, humanidad y manipulación se hacen presentes mientras Mark y Abigail trabajan contra reloj.

Su postura sobre la IA

Visiblemente emocionado por estar en México, país al que le tiene un cariño muy especial y en el que vivió durante un año en su juventud, Ben Affleck se esforzó en hablar en español durante un buen rato, hasta que continuó su intervención en inglés.

Fue a principios de octubre que Ben Affleck reveló en el evento Bloomberg Screentime 2026, donde se debatió sobre la situación actual de Hollywood, que una parte de su cinta usó Inteligencia Artificial durante el proceso de posproducción para rellenar o completar algunos paisajes amplios.

Hay cosas de la IA que creo que son preocupantes, peligrosas para la gente y que necesitan regulación, leyes y reglas, de la misma manera que existen para los cigarrillos, el alcohol, las armas, las sustancias químicas o para todas las cosas que afectan a la cultura. Pero tampoco es una proposición binaria del tipo ‘¿esto tiene IA o no?’”, apuntó Affleck.

Ben Affleck aprovechó para grabar algunos videos para documentar su experiencia en CDMX. Salomón Ramírez

Todo el proceso de efectos visuales en el cine ha estado utilizando granjas de renderizado, que son básicamente GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico) haciendo aprendizaje automático durante mucho tiempo. Solo crea gráficos por computadora para complementar las películas”, agregó el actor durante su paso por la alfombra roja.

Asimismo, el también director de Argo y Atracción peligrosa (The Town) fue contundente al señalar que, aunque ve en la IA una herramienta, está en contra de que esta reemplace la creatividad humana.

Lo que no creo que suceda, y en lo que ciertamente no tengo ningún interés en participar, es en un mundo donde haya menos artistas, menos seres humanos y menos toque humano. Como ven, sobre todo cuando observan cosas que son obviamente hechas con IA, a la gente no le gusta, no quiere verlas, no va a pagar por ellas. Creo firmemente que para lograr que la gente vaya a ver lo que estás haciendo, tienen que creer, entender y sentir que el autor es un ser humano”, compartió Affleck.

Hablan de su director

El actor mexicano Luis Gerardo Méndez contó que fue el propio Ben Affleck quien lo invitó al proyecto y aprovechó la velada para hablar de la faceta del cineasta en el set.

“Le aprendí un montón. El segundo día de rodaje le dije que a mí también me gustaba dirigir y producir, así que le pedí permiso de ser su sombra. Le dije: ‘¿Te importa si te sigo cuando no estoy actuando?’, y me respondió: ‘No, amigo, por supuesto que no’. Me pasé toda la filmación siguiéndolo a él y al cinefotógrafo Robert Elswit, quien ha retratado mis películas favoritas como Magnolia y Petróleo sangriento (There Will Be Blood), y fue el fotógrafo de Paul Thomas Anderson por muchos años. Estar en ese set era absolutamente surreal”, compartió Méndez.

Luis Gerardo Méndez en la alfombra roja de la película “Animales”. Salomón Ramírez

Por su parte Adriana Paz, ganadora en Cannes a Mejor Actriz por su trabajo en Emilia Pérez, habló de su reacción al saber que Affleck la requería para su producción.

Es una carrera complicada en donde uno siempre está pidiendo trabajo. Obviamente tener la oportunidad de trabajar con Ben me parecía increíble; tenía muchas ganas de saber de qué se trataba y luego me enteré de que estaban Kerry, Luis Gerardo y Gillian Anderson. Era un proyecto en el que quería estar y la oportunidad de que nos diera chance de cambiar cosas y confiara tanto en nosotros fue muy linda”, apuntó.

Ataviada en un vestido azul rey con transparencias, la ganadora del Emmy Kerry Washington compartió lo que significó presenciar el cariño del público mexicano.

Luis Gerardo Méndez, Adriana Paz, Kerry Washington y Ben Affleck. Salomón Ramírez

“Estoy muy agradecida de estar aquí y de ver a personas con fotos de Pasión y baile (Save the Last Dance), Los 4 Fantásticos, Scandal y de ver cómo admiran lo que hice en Django sin cadenas. Es realmente maravilloso estar aquí y saber que muchos de estos fans me han estado apoyando durante tanto tiempo”, expresó Washington.