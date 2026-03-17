Carín León y Jelly Roll ponen ritmo al Mundial con “Lighter”, ¿Cuándo se estrena?

La fiebre mundialista sigue dando de qué hablar, y una de las partes más importantes es la música que acompaña este evento deportivo. Para la edición 2026, no decepcionará. La FIFA reveló que los cantantes Carín León y Jelly Roll interpretarán la primera canción del álbum oficial de la FIFA World Cup 2026.

Lighter, primera canción del álbum oficial de la FIFA World Cup 2026

El sencillo, titulado “Lighter”, forma parte de un proyecto más amplio: el álbum oficial del Mundial 2026.

Aunque el adelanto es breve, confirma la intención de crear un sonido que represente la diversidad cultural de los países anfitriones y de las selecciones participantes.

La canción completa será lanzada el próximo 20 de marzo, marcando el inicio de una serie de estrenos musicales que acompañarán el torneo.

Un Mundial que une tres países y también su música

La edición 2026 del torneo será histórica por varias razones. Por primera vez, tres países compartirán la sede: México, Estados Unidos y Canadá.

Ese mismo concepto de colaboración se trasladó a la música. La elección de Carín León, representante del regional mexicano, y Jelly Roll, con un estilo que mezcla country, rap y rock, no es casual. Ambos artistas simbolizan la identidad musical de dos de las naciones anfitrionas.

A esta combinación se suma el productor canadiense Cirkut, quien ha trabajado con figuras internacionales y aporta el tercer elemento del bloque norteamericano.

El resultado es una propuesta que busca reflejar no solo el espíritu deportivo, sino también la diversidad cultural y sonora del torneo más importante del fútbol.

Carín León y Jelly Roll ponen ritmo al Mundial con “Lighter”, primera canción del álbum oficial. Reuters

¿De qué trata “Lighter”, la canción del Mundial 2026?

El teaser no solo presenta a los artistas, también deja ver el enfoque emocional del tema. “Lighter” gira en torno a una sensación de ligereza, libertad y superación personal, conceptos que encajan con la narrativa de un Mundial.

En el fragmento difundido por la FIFA, se escucha a Jelly Roll interpretando una parte de la canción que transmite esa idea de dejar atrás cargas emocionales y avanzar hacia un mejor momento.

“Nunca me sentí así de libre antes, estoy arriba y estoy subiendo aún más. Los sueños no importan más, querido señor, me siento más ligero”, se escucha en la canción.

Más allá de la letra, el mensaje conecta directamente con lo que representa el torneo: el esfuerzo, los sueños cumplidos y la emoción de alcanzar una meta.

En cuanto a la participación de Carín León, aún no se ha revelado cómo será su intervención dentro del tema. Sin embargo, existe la posibilidad de que la canción combine idiomas.

Carín León y Jelly Roll ponen ritmo al Mundial con “Lighter”, primera canción del álbum oficial. Instagram Carín León

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está programado para el jueves 11 de junio de 2026 y se llevará a cabo en el Estadio Azteca.