“Bautizan” como mexicano a Pablo Alborán en su regreso al Auditorio Nacional

Al grito de “Pablo, hermano, ya eres mexicano”, los miles de fans de Pablo Alborán que fueron al primer concierto del Tour Global KM0 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, este 8 de octubre, le mostraron su cariño y reafirmaron el lazo del cantante con nuestro país.

Este nombramiento es solo la respuesta al amor, respeto y admiración que el malagueño ha mostrado hacia México a lo largo de su carrera y esta noche no fue la excepción.

Durante su mensaje inicial, además agradecer a su público, porque cada vez que viene lo recibir con los brazos abiertos, confesó que estar en nuestro país es “inspiración pura; cada vez que me voy de aquí siempre me voy con una maleta llena de canciones, de recuerdos y de momentos inolvidables”.

Asimismo, reconoció que, para él como extranjero, es muy emocionante cómo defendemos nuestra cultura, nuestras raíces e identidad y cerró con un “¡Viva México!”.

Pablo Alborán en CDMX: una noche de fiesta, amor y mucho sentimiento

La gira KM0 de Pablo Alborán responde al disco del mismo nombre, uno de los más personales y catárticos en los 15 años de carrera del cantante. Ese sentimiento se plasmó en su regreso a los escenarios en México desde 2024.

Con canciones como “Me quedo” y “KM0”, el español compartió su vulnerabilidad y el camino que ha recorrido durante más de una década, además de transmitir un mensaje de amor propio, algo que su madre le enseñó, como él mismo expresó, en “Mis 36”.

Pero sin duda, el momento más entrañable fue la interpretación de “Planta 7”, que Alborán escribió al personal sanitario y los pacientes que atraviesan por una enfermedad dentro de los hospitales.

Como explicó, el tema surge de uno de los momentos más difíciles que ha tenido que vivir, cuando una persona muy importante para él atravesó una enfermedad que afortunadamente logró superar gracias a un trasplante de médula.

Haber pasado por esta situación lo hizo reflexionar sobre su vida y la importancia de la sanidad pública, así como de la donación.

Durante su concierto, Pablo Alborán cantó canciones de su nuevo disco y sus mayores éxitos Marisela Valencia

Durante las dos horas que duró el concierto, también se hicieron presentes canciones que se han vuelto un himno del amor y desamor para los fans de Pablo, como “Quién”, “Tanto”, “Saturno”, “Prometo” y “Solamente tú”, tema que dio inicio a su éxito en 2010.

Previo a esta interpretación, el cantautor compartió con sus fans que próximamente lanzará uno de los álbumes más puros e importantes de su carrera: SINFØNICO, grabado en los estudios Abbey Road de Londres para conmemorar sus 15 años de carrera.

Pero Pablo Alborán también hizo espacio para la fiesta y sacó sus mejores pasos de baile y movimiento de cadera con “No vaya a ser”, “Pasos de cero”, “Copiloto”, “Vívela”, “La fiesta”, “Vivir”, “La vida que nos espera” y “Si quisieras”, tema que cerró esta noche.

Pablo Alborán subió al escenario a algunos fans para cantar con ellos Marisela Valencia

Carla Morrison y Riza, las invitadas especiales de Pablo Alborán

En diciembre de 2025, Carla Morrison y Pablo Alborán lanzaron “Si te quedas”, una balada que se transformó en una gran amistad entre ambos cantantes, la cual se transmite cuando interpretan el tema en vivo.

En esta ocasión no sería posible porque Morrison se encuentra en París. Sin embargo, a la mitad del concierto la mexicana sorprendió al público al aparecer en las pantallas en un enlace desde el país europeo.

Fue así, a través de una videollamada en vivo, que interpretaron juntos “Si te quedas”, conmoviendo a los presentes… Pero ella no fue la única invitada de la noche.

Pablo Alborán llamó al escenario a Riza, una cantante y compositora filipino-cubana de R&B, soul y pop, con quien interpreta la canción “Deditos cruzados”, que fue estrenada el pasado 2 de octubre y esta noche fue cantada por primera vez en vivo.

Finalmente, uno de los momentos más especiales para los fans del malagueño durante toda su gira ha sido cuando selecciona a algunos de los asistentes para subir al escenario con él durante un medley de algunas de sus canciones más queridas.

En esta ocasión la protagonista fue una pequeña que llamó la atención de Alborán con su overol rosa, por lo que tuvo la oportunidad de conocerlo de cerca junto con su mamá. A ellas se sumaron otros fans que llevaron carteles pidiendo una oportunidad de cantar con él.

De esta forma, Pablo cantó “Perfectos imperfectos”, “Que siempre sea verano”, “Tu refugio” y “Dónde está el amor”, demostrando una vez más la cercanía con su público.

Durante los 120 minutos que duró su concierto, Pablo Alborán hizo un recorrido por los temas que han marcado su carrera e interpretó por primera vez en vivo los de su nuevo disco, pero el sello de este artista siempre será su calidez, simpatía y el cariño por su público.