Carla Morrison conquista Italia: su canción "Disfruto" se vuelve fenómeno viral en Europa

Carla Morrison está viviendo uno de esos momentos que nadie planea. Su canción "Disfruto", estrenada hace más de una década, volvió a sonar con fuerza, pero esta vez muy lejos de México. ¿La razón? Una participante de X Factor Italia eligió el tema para presentarse frente al jurado y al público del programa.

Lo curioso es que Carla Morrison no está haciendo una promoción especial en Italia ni lanzó recientemente una canción para entrar al mercado europeo. Simplemente, "Disfruto" apareció en uno de los programas musicales más conocidos del país y, a partir de ahí, empezó a pasar algo inesperado.

"Disfruto" de Carla Morrison llega a X Factor Italia

La responsable de este nuevo momento para la canción fue Alice Fregoso, una estudiante originaria de Génova que decidió interpretar "Disfruto" durante su participación en X Factor Italia.

La elección no pasó desapercibida. La presentación consiguió llamar la atención de quienes estaban en el estudio y también del jurado, que demostró conocer el trabajo de Carla Morrison. Incluso, uno de los jueces reconoció que la canción estaba entre sus favoritas, y ahí no terminó todo.

Después de la presentación, fragmentos de la interpretación comenzaron a circular en Instagram y "Disfruto" volvió a encontrar público en Italia. La canción, que Carla Morrison lanzó en 2012 como parte del álbum Déjenme Llorar, empezó a tener un nuevo movimiento en las plataformas digitales.

Es decir, una canción que ya tenía una historia propia encontró una segunda vida gracias a una joven que decidió cantarla en televisión.

La canción de Carla Morrison sube en las listas de Italia

El impacto de la presentación también comenzó a reflejarse en las reproducciones. "Disfruto" registró un aumento en Spotify y consiguió aparecer en las listas de videos musicales de YouTube Music en Italia.

"Disfruto" registró un aumento en Spotify X: Carla Morrison

El video oficial llegó al puesto 52 del chart diario de videos musicales, mientras que la versión en vivo alcanzó el número 9. Todo esto ocurrió más de 10 años después de que la canción fuera lanzada originalmente.

"Disfruto" se convirtió con el paso del tiempo en uno de los temas más conocidos de Carla Morrison. Su letra habla del amor desde un lugar muy íntimo, disfrutar la compañía de otra persona, cuidarla y compartir la vida con ella. Esa sencillez también ha ayudado a que la canción siga encontrando nuevos públicos.

Ahora, el tema volvió a colocarse en la conversación musical, pero desde Italia y gracias a X Factor.

Carla Morrison prepara nueva música

Mientras "Disfruto" vive este nuevo momento en Europa, Carla Morrison también tiene la mirada puesta en el futuro.

La cantante mexicana prepara nueva música que, podría llegar en 2027. Por ahora, el inesperado regreso de "Disfruto" a las listas italianas le da una nueva ventana de exposición justo antes de esa nueva etapa.

Mientras "Disfruto" vive este nuevo momento en Europa, Carla Morrison también tiene la mirada puesta en el futuro Instagram: Carla Morrison

Además, para acompañar este momento, recientemente se presentó una nueva versión de "Disfruto" en formato Tiny Desk, que reúne elementos de la grabación original con una interpretación en vivo.

Así, una canción que nació en México en 2012 terminó encontrando un nuevo impulso en Italia 14 años después. Y esta vez no fue por una campaña internacional, sino por una joven de Génova que decidió cantar "Disfruto" en X Factor Italia.