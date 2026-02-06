¿Bad Bunny usará falda o vestido? Así van las apuestas del show del Super Bowl LX

El Super Bowl 2026, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, no sólo definirá al campeón de la NFL entre los Patriots y los Seahawks, también se perfila como uno de los eventos que más dinero moverá en la industria de las apuestas, incluyendo el show de medio tiempo, protagonizado por Bad Bunny.

Cómo van las apuestas del show de medio tiempo de Bad Bunny

Las casas de apuestas han ampliado su oferta más allá del marcador final y el MVP del partido. Codere lanzó una larga lista de momios relacionados con el repertorio musical de Bad Bunny durante el medio tiempo.

Entre las opciones para la primera canción que podría interpretar, “Tití Me Preguntó” aparece como favorita con un momio de +120. Le siguen “Baile Inolvidable” (+225), “Mónaco” (+300) y “Alambre Puro” (+330).

Otras canciones con mayores pagos incluyen “Me Porto Bonito” (+900), “Dakiti” (+2200), “Ojitos Lindos” (+2200) y “Safaera” (+2200), lo que evidencia la incertidumbre sobre el tema con el que abrirá el show.

Las casas de apuestas han ampliado su oferta más allá del marcador final y el MVP. Reuters

Para la última canción del espectáculo, las apuestas colocan a “DTmF” como la opción más probable (+190), seguida de “EoO” (+200) y “La Mudanza” (+350).

Canciones como “Callaita”, “I Like It” o “Después de la Playa” ofrecen momios mucho más altos, al considerarse escenarios menos probables para el cierre del show.

Otro de los mercados destacados es el número de canciones que se reproducirán durante el medio tiempo.

La línea se fijó en 11.5 canciones, con momios de -121 tanto para altas como para bajas, lo que anticipa un espectáculo dinámico y con poco margen para improvisaciones largas.

También se puede apostar por la presencia de un invitado especial en el escenario. Reuters

Estas son las apuestas sobre vestuario e invitados de Bad Bunny

La casa Caliente llevó las apuestas a un nivel más detallado, incluyendo mercados relacionados con la imagen y puesta en escena del artista. Uno de los más llamativos es el tipo de sombrero que usará Bad Bunny durante la primera canción.

El sombrero de paja aparece como favorito (+120), seguido de la gorra de béisbol (+175), mientras que la opción de que no use sombrero paga +350.

También se puede apostar por la presencia de un invitado especial en el escenario. Entre los nombres con mayor probabilidad destacan Cardi B (-304) y J Balvin (-167).

Otros artistas como Jennifer Lopez, Ricky Martin, Karol G, Daddy Yankee, Rosalía y Dua Lipa figuran con momios más altos, mientras que apariciones de Taylor Swift o Justin Bieber se consideran escenarios remotos, con pagos de hasta +4000.

El Super Bowl es uno de los eventos que más dinero genera en la industria de las apuestas. Reuters

Las apuestas también incluyen si Bad Bunny interpretará una canción inédita, si vestirá un vestido o falda durante el show, así como el total de espectadores a nivel mundial, donde la línea se estableció en 135.5 millones de personas.

¿Cuánto dinero se apuesta en el Super Bowl?

El Super Bowl es uno de los eventos que más dinero genera en la industria de las apuestas deportivas.

Para 2026, se estima que las apuestas legales podrían superar los 1,760 millones de dólares, impulsadas por el atractivo del partido y, de manera significativa, por el impacto del show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny.

De acuerdo con estimaciones de la American Gaming Association (AGA), las apuestas alrededor de la final de la NFL crecerán más de 20% respecto al año pasado, lo que marcaría un nuevo récord en Estados Unidos.