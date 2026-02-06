Bad Bunny llega al número 1 en China con 'Debí tirar más fotos'

El alcance global de Bad Bunny suma un nuevo capítulo. El artista puertorriqueño logró posicionarse en el puesto número 1 del ranking diario de Apple Music en China con el tema “Debí tirar más fotos”, una canción interpretada completamente en español que forma parte de su más reciente producción discográfica. El dato cobra relevancia al tratarse de un mercado donde predominan los lanzamientos en mandarín, el K-pop y la música anglosajona.

La presencia del cantante en la cima de esta lista se desprende de los registros oficiales de la plataforma, que monitorea las reproducciones diarias dentro del país asiático.

Un número 1 en un mercado dominado por otros idiomas

El desempeño de Debí tirar más fotos destaca por su contexto. China cuenta con uno de los ecosistemas musicales digitales más grandes del mundo, pero también con patrones de consumo muy específicos, donde la música local y regional suele ocupar la mayor parte de las listas.

En ese escenario, el logro de Bad Bunny adquiere otra dimensión:

La canción está interpretada íntegramente en español .

. Superó a lanzamientos recientes de artistas locales e internacionales .

. Se posicionó en el ranking general diario, no en una categoría latina.

Esto implica que el tema no solo circuló entre audiencias hispanohablantes dentro del país, sino que alcanzó a oyentes de otros idiomas mediante la distribución global de la plataforma.

Bad Bunny durante la conferencia de la NFL. AFP vía Getty

El efecto de las plataformas globales

El posicionamiento del artista en China también refleja el papel que juegan los servicios de streaming en la internacionalización de la música latina.

Apple Music, al igual que otras plataformas, opera con algoritmos de recomendación, playlists editoriales y métricas de viralidad que permiten que canciones en idiomas distintos al dominante logren visibilidad en mercados lejanos a su origen.

En el caso de Bad Bunny, su presencia digital ya mostraba indicadores de alcance internacional, pero el número 1 en China confirma su capacidad de penetración en audiencias no tradicionales para el pop urbano latino.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo una alianza comercial con la NFL para desarrollar productos de forma conjunta. Imagen generada con Inteligencia artificial

Un momento de alta visibilidad internacional

El logro en listas asiáticas ocurre en paralelo a uno de los periodos más mediáticos en la carrera del cantante.

El pasado 1 de febrero, su álbum Debí tirar más fotos obtuvo el Grammy a Álbum del Año, convirtiéndose en:

El primer disco íntegramente en español en ganar esta categoría. Uno de los pocos proyectos de música urbana reconocidos en el rubro principal.

Además del galardón central, la producción también sumó premios en categorías vinculadas con música urbana y global, consolidando su presencia en la ceremonia.

La polémica participación de Bad Bunny en el Super Bowl ha elevado el debate más allá de lo deportivo

Un álbum que amplía su alcance cultural

Debí tirar más fotos no solo ha destacado en premiaciones. Desde su lanzamiento, el material ha mantenido presencia constante en rankings de streaming y ventas digitales.

El tema homónimo, ahora número 1 en China, ha funcionado como uno de los motores de reproducción del disco, impulsado por:

Su circulación en playlists internacionales.

Conversación en redes sociales.

Reproducciones cruzadas en mercados de Asia y Europa

La combinación de estos factores ha permitido que una canción en español se inserte en circuitos donde históricamente predominan otros idiomas.

Competencia directa en el ranking

De acuerdo con los datos de Apple Music, el sencillo de Bad Bunny logró colocarse por encima de estrenos recientes que normalmente lideran el consumo musical en China, incluyendo producciones:

En mandarín de artistas locales.

De grupos de K-pop con alta rotación.

De intérpretes estadounidenses y europeos.

Este desplazamiento dentro del ranking diario evidencia el volumen de reproducciones que alcanzó el tema en un periodo corto.

La expansión del pop urbano latino

El caso de Bad Bunny se suma a otros indicadores que muestran la expansión del pop urbano latino fuera de América Latina y Estados Unidos.

En los últimos años, artistas del género han ingresado a listas en regiones como:

Sudeste asiático.

Europa del Este.

Medio Oriente.

Sin embargo, el número 1 en el ranking general de Apple Music China con una canción en español marca un punto particular dentro de esa tendencia.