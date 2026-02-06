Milán-Cortina 2026: artistas que participarán en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos

La cuenta regresiva terminó. Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 están listos para arrancar oficialmente con una ceremonia de inuguración que apunta a convertirse en una de las más memorables. Este viernes 6 de febrero, el legendario Estadio San Siro de Milán será el epicentro de un espectáculo que combinará tradición, innovación tecnológica y música de clase mundial.

Italia no solo será anfitriona del deporte, sino también de un espectáculo que busca mostrar su identidad al mundo con ópera, pop, diversidad urbana y un mensaje de armonía.

Los Mexicanos que representarán al país en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Para México, la inauguración tendrá un valor especial. Donovan Carrillo, figura del patinaje artístico y Sarah Schleper, esquiadora alpina, serán los abanderados de la delegación mexicana durante el tradicional Desfile de las Naciones.

La imagen de ambos atletas en el San Siro no solo simboliza la presencia de México en los Juegos Olímpicos de Invierno, sino también el crecimiento del deporte en un país sin nieve, pero con mucho talento.

Donovan Carrillo ya se encuentra entrenando en Milano-Cortina 2026. REUTERS

Los artistas invitados que darán vida a la ceremonia de inauguración

La vigesimoquinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno apostó por un elenco artístico diverso, pensado para conectar con distintas generaciones. Estos son los artistas confirmados:

Mariah Carey , quien interpretará una canción en italiano como parte del tema central “ Armonía ” , en uno de los momentos más esperados de la noche.

, quien interpretará una canción en italiano como parte del tema central , en uno de los momentos más esperados de la noche. Andrea Bocelli , el tenor italiano que regresa a un escenario olímpico 20 años después, aportando emoción y simbolismo.

, el tenor italiano que regresa a un escenario olímpico 20 años después, aportando emoción y simbolismo. Laura Pausini , con más de tres décadas de carrera y una conexión especial con el público latino.

, con más de tres décadas de carrera y una conexión especial con el público latino. Lang Lang , pianista chino reconocido por su virtuosismo y presencia en eventos globales.

, pianista chino reconocido por su virtuosismo y presencia en eventos globales. Cecilia Bartoli , mezzosoprano italiana que representará la tradición operística del país anfitrión.

, mezzosoprano italiana que representará la tradición operística del país anfitrión. Ghali, rapero milanés que encarna la multiculturalidad contemporánea de Italia.

Esta mezcla de pop, ópera, rap y música clásica refuerza el mensaje de unión y diversidad que busca transmitir Milán-Cortina 2026.

¿A qué hora empieza la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

La ceremonia inaugural se realizará el 6 de febrero de 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Aunque algunas competencias iniciaron desde el 4 de febrero, este evento marca el arranque oficial de los Juegos.

Entre los momentos más esperados destacan:

Desfile de las Naciones , con todas las delegaciones participantes.

, con todas las delegaciones participantes. Encendido del pebetero olímpico , que por primera vez será doble: uno en el Arco della Pace en Milán y otro en la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo.

, que por primera vez será doble: uno en el en Milán y otro en la de Cortina d’Ampezzo. Actuaciones musicales diseñadas para mostrar la identidad italiana con una visión global.

La esquiadora Sarah Schleper y el patinador artístico Donovan Carrillo serán los abanderados mexicanos en la ceremonia de inauguración de Milano-Cortina 2026. Cortesía Conade

Dónde ver la inauguración en México gratis

Una de las mejores noticias para la audiencia mexicana es que la inauguración podrá verse sin costo:

Televisión abierta: Canal 9 de Televisa transmitirá el evento en vivo.

Canal 9 de Televisa transmitirá el evento en vivo. Streaming: ViX.

ViX. Multiplataforma: Claro Sports (TV de paga, sitio web, app y YouTube).

Esta cobertura permitirá seguir no solo la inauguración, sino todas las competencias hasta la clausura el 22 de febrero en la Arena de Verona.

Los últimos detalles se alistan para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. REUTERS

Artistas que se volvieron virales en inauguraciones pasadas

Las ceremonias olímpicas de invierno han dejado actuaciones memorables que dominaron redes sociales y conversación global, como:

Björn Skifs en Lillehammer 1994, con una presentación que marcó época en Europa.

en Lillehammer 1994, con una presentación que marcó época en Europa. Leona Lewis en Vancouver 2010, cuya interpretación se convirtió en uno de los momentos más compartidos de esos Juegos.

en Vancouver 2010, cuya interpretación se convirtió en uno de los momentos más compartidos de esos Juegos. K-pop y música tradicional coreana en PyeongChang 2018, que impulsaron tendencias globales.

en PyeongChang 2018, que impulsaron tendencias globales. John Legend en Beijing 2022, con una actuación elegante que reforzó el alcance internacional del evento.

Con Mariah Carey y Andrea Bocelli al frente, Milán-Cortina 2026 busca no solo repetir ese impacto, sino elevarlo.

La ceremonia inaugural no será solo el inicio de una competencia deportiva, sino un evento cultural que millones de mexicanos podrán disfrutar desde casa, con música, comida y emoción que ya empieza a hacer historia.

AAAT*