Aparece Bad Bunny en restaurante mexicano previo al Super Bowl

A horas del kickoff del Super Bowl LX, el ambiente ya no se limita al Levi’s Stadium. En el restaurante mexicano Tacolicius en el corazón de San Francisco, la fiebre se vivió desde días antes con carteles que anunciaban un concurso para encontrar al doble de Bad Bunny que terminó por desbordar el inmueble.

La cita coincidió con la conferencia de prensa de Bad Bunny, en medio de la polémica por su nombramiento como artista del medio tiempo, una decisión que dividió opiniones y encendió la conversación durante toda la semana del Super Bowl.

El resultado fue una convocatoria de más de 1'000 personas. Tantas que muchos tuvieron que quedarse afuera, aunque nadie quedó excluido del ambiente. La fiesta se expandió, el ruido cruzó paredes y la noche tomó forma propia.

Participaron 34 concursantes. Uno a uno fueron desfilando hasta que Mary Switt se quedó con el premio final, 100 dólares y el reconocimiento colectivo. Semana de Super Bowl. El espectáculo también se juega lejos del campo.

El cartel de invitación al restaurante mexicano. captura de pantalla

¡VIVA MÉXICO!



Mientras en el restaurante mexicano Tacolicius se buscaba al doble de Bad Bunny, el verdadero daba una rueda de prensa en la que México fue el país que más mencionó.

En medio de la polémica por ser elegido a realizar el show de medio tiempo, justo en el pico de la crisis migratoria del presidente Donald Trump, el cantante puertorriqueño gritó un "¡Viva México!" para sorpresa de muchos.

Tanto Bad Bunny como su disquera aseguraron que tiene una cercanía con la comunidad latina y que su participación en el Super Bowl es un reconocimiento a la diversidad cultural.

Bad Bunny, unos días antes de su gran presentación, sigue reflexionando su papel en la sociedad, pero dijo también sentirse tranquilo por lo que ha hecho.